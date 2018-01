KAŽNJEN BEZOBRAZNI KUPAC KOJI JE PRODAVAČICU UHVATIO ZA STRAŽNJICU: ‘Ne znam zašto je stari manijak to napravio’

Nepristojno ponašanje na javnim mjestima sudovi ne toleriraju, tako je bilo i u ovom slučaju.

Kupca koji je uhvatio za stražnjicu prodavačicu dok se nagnula kako bi oprala staklenu vitrinu u trgovini zbog toga je kaznio sud u Rovinju.

Sud je utvrdio da se kupac, inače 70-godišnjak, naročito drsko i nepristojno ponašao u trgovini kada je na takav način dodirnuo prodavačicu, te mu je izrekao novčanu kaznu od 964 kune. Inače, nepristojno ponašanje na javnom mjestu kojim se vrijeđa i ostale građane kažnjava se Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Hvatanje za stražnjicu

Ovaj neugodni incident dogodio se još u svibnju 2014. godine u trgovačkom centru u Puli. Pred kraj radnog vremena prodavačica je prala vanjsku stranu vitrine, a 70-godišnjak ju je, prolazeći, uhvatio desnom rukom za stražnicu. Kod nje je to izazvalo veliki šok i zgražanje, a prema ocijeni suda ovaj potez kupca bio je naročito drzak i nepristojan.



Osim same novčane kazne Puljanin mora platiti i 400 kuna sudskih troškova.

Prodavačica je na sudu opisala kako joj je taj događan nanio veliku neugodnost. “Bila sam nagnuta nad vitrinom u pekari koju sam prala zajedno s kolegicom, Još sam trebala obrisati unutrašnju stranu kada me netko uhvatio za stražnicu. Okrenula sam se ugledala kupca kojeg sam od ranije poznavala. Bilo mi je grozno i pitala sam ga zašto je to napravio. On je samo uzvratio: ‘Pa šta!’ i još se pri tome nasmijao.

Uplakana prodavačica

Zbog toga mi je bilo još gore pa sam se rasplakala i otišla do kolegice koja mi je savjetovala da sve prijavim zaštitaru. To sam i učinila, a kasnije sam doznala da se ovaj kupac želio ispričati jer mu je u međuvremenu zabranjeno da dolazi u naš dućan.

I ranije mi se znao obraćati govoreći mi da bi me ‘čuvao kao malo vode na dlanu’, ali mu na to nisam odgovarala jer mi je bilo neugodno”, svjedočila je prodavačica na sudu. I zaštitar je potvrdio da ju je incident jako uznemirio i da je rekla da ju je uhvatio ‘stari manijak’.

Što se točno dogodilo zabilježile su i kamere u trgovačkom centru, a snimka je tijekom postupka na prekršajnom sudu i pregledana.