KARAMARKO SE NAPOKON UKAZAO U JAVNOSTI, SUD OD TAJNE SLUŽBE ZATRAŽIO: ‘Provjerite je li bio suradnik Udbe’

Tomislav Karamarko stigao je danas na sud, nakon što već mjesecima, od odlaska s mjesta predsjednika HDZ-a, izbjegava pojavljivanje u javnosti i kontakte s medijima.

Iz Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) sud čeka odgovor je li Tomislav Karamarko bio suradnik Udbe. Novi je to potez suda u postupku u kojem je Karamarko zbog klevete tužio svog bivšeg šefa, Josipa Manolića.

‘Tuđman bi se lustracijom prvo trebao riješiti Karamarka’

Manolić je u intervjuu objavljenom lani uoči izlaska njegovih političkih memoara naveo da je Karamarko surađivao s Udbom.

BIVŠI ŠEF HDZ-A NA SUDU: Karamarko traži popis suradnika Udbe da dokaže kako on nije bio među njima



“Da je Tuđman išao provoditi lustraciju, prvo bi se Karamarka morao riješiti jer je Karamarko radio za Udbu potkraj 80-ih,” izjavio je Manolić dodajući da njemu osobno Karamarkov angažman za Udbu nije smetao jer mu je bio veza sa crkvom u Frankopanskoj ulici.

Nakon što se nisu uspjeli pomiriti bivši su se suradnici našli na suprotstavljenim stranama u sudnici. Manolić se, doduše, danas nije pojavio, zbog čega Karamarko nije dobio priliku reći zašto ga je tužio, odnosno zašto se smatra oklevetan.

BIVŠI ŠPIJUN PROTIV BIVŠEG ŠPIJUNA: Izjava ovjerena kod javnog bilježnika postaje Karamarku ključni dokaz

Popis suradnika Udbe

“Neka pokaže popise suradnika. Ni na jednom nema mog imena”, tvrdio je nakon objave intervjua Karamarko, a na početku suđenja popisi su zatraženi od Hrvatskog državnog arhiva.

“Preuzeli smo dokumentaciju nastalu radom Službe državne sigurnosti Sekretarijata za unutrašnje poslove SR Hrvatske. U njoj se nalaze dvije cjeline – dosjei osoba i povijesna građa.

PROPALO MIRENJE, MANOLIĆ: ‘Moja je obaveza dokazati da sam govorio istinu kada sam rekao da je Karamarko surađivao s Udbom’

No, nema dosjea suradnika i operativnih veza, odnosno nikada nam nisu predani dokumentacija i evidencije o djelatnicima i suradnicima službe. Posjedujemo svega nekoliko izvornih evidencija iz najranijih razdoblja, od 1945. do 1955. godine, tako da nam podaci za razdoblje od 1985. do 1990. godine nisu poznati”, odgovorio je Hrvatski državni arhiv Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu koji se nakon toga s istim zahtjevom obratio SOA-i.

Odšteta 70 tisuća kuna

Međutim, odgovor iz te službe još nije stigao, a i Manolić i Karamarko smatraju ga važnim, pa je suđenje odgođeno za sljedeći tjedan.

U međuvremenu je Karamarko dobio nepravomoću presudu protiv tjednika Nacional, koji je objavio Manolićev intervju. Tom presudom Nacional Karamarku mora platiti 70 tisuća kuna odštete, iako je Manolićev intervju bio autoriziran.