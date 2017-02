KARAMARKO SAV U ČUDU NA SUĐENJU MANOLIĆU: ‘Ljudi moji, još ćete me pitati jesu li me posjećivali mali zeleni’

“Nemojmo biti djeca. Bilo kakvo okupljanje protiv države i spominjanja Josipa Broza Tita ali i sličnih ‘svetaca’ privlačilo je interes pojedinaca i ukazivalo na nakaradnost sustava. A naš odlazak na hodočašće službama je bio povod za reagiranje. Nemojmo se zavaravati da smo onda živjeli u demokraciji”, rekao je Tomislav Karamarko u nastavku suđenja Josipu Manoliću kojeg je bivši predsjednik HDZ-a tužio za klevetu.

Podsjetimo, Manolić ga je u intervjuu Nacionalu prozvao suradnikom Udbe.

MANOLIĆEVE OPTUŽBE ZA SURADNJU S UDBOM: Nacional mora platiti Karamarku 70.000 kuna!

Karamarko je nastavio odgovarati na pitanja Željka Žganjera, odvjetnika okrivljenog Manolića. Žganjera su zanimale Karamarkove mladenačke aktivnosti, hodočašće u Rim, razlozi zbog kojeg mu je oduzeta putovnica i je li u 80-ima bio u kontaktu sa službenicima Sekretarijata unutarnjih poslova.



‘Nekom smo upali u oko nakon odlaska na studentsko hodočašće’

“Bio sam pripadnik katoličke mladeži i pohađao nekoliko vjeronaučnih zajednica, no ne vidim zašto je to bitno. Okupljali smo se subotom navečer u crkvi Sv. Katarine, a što se tiče sudjelovanja u MI-ju, to nije molitvena zajednica nego časopis katoličke mladeži u čijem sam osnivanju sudjelovao”, rekao je Karamarko i dodao:

“Nekom smo upali u oko nakon odlaska na studentsko hodočašće ’81. u Rim. Išli smo s pet, šest autobusa, a godinu dana kasnije su me tadašnje tajne službe zvale na čudne obavijesne razgovore i na ispitivanja u Đorđićevu. Ispitivali su me djelatnici Službe državne sigurnosti, no ne želim reći koje su to točno osobe bile. Tko je od drugih pozivan na razgovor? Pa zar mislite da je mene službenica Udbe obaviještavala s kim razgovaraju?”, rekao je Karamarko koji je rješenje o oduzimanju putovnice dobio 1984., za što ima i originalni dokument.

PROPALO MIRENJE, MANOLIĆ: ‘Moja je obaveza dokazati da sam govorio istinu kada sam rekao da je Karamarko surađivao s Udbom’

Žganjera se, međutim, ponovno vratio na pitanja vezana uz hodočašće. Na upit je li bilo ikakvog incidenta na putovanju, Karamarko je rekao :

“Problema na granici nije bilo. Mi smo bili mladi vjernici”.

Manolićevog odvjetnika zanimalo je i je li Karamarko bio u JNA te je li tamo imao kontakte sa Službom sigurnosti.

“U JNA sam bio telegrafist, u pješadiji vezist. Jesu li me posjećivali u vojsci pripadnici tajnih službi? A ljudi moji, još ćete me pitati jesu li me posjećivali mali zeleni. Dajte se uozbiljite”, odgovorio je.

Manolića je, kako kaže, upoznao na jesen 1989., u ranoj fazi osnivanja HDZ-a. Za Manolića je, pojasnio je, radio još 1991. godine kao šef njegova kabineta, no ne sjeća se je li prošao sigurnosnu provjeru budući da su se u to doba “zbog agresije na Hrvatsku bavili ratnim pitanjima, sigurnošću, blokadom vojarni…”

‘Za to Tomislav nema pokriće’

Na Žganjerov upit je li motiv Manolićevih optužbi možda bio njegov stav o lustraciji radi kojeg se osjetio ugroženim i je li mu Manolić ikad spominjao svoje ranije djelovanje, Karamarko je tražio da ga se ne ispituje o Manoliću jer to nije predmetu tužbe. No, istaknuo je da Manolića nije poznavao sve do osnivanja HDZ-a.

Okrivljenog Manolića je, pak, zanimalo samo zašto se Karamarko smatra jednim od osnivača HDZ-a, na što je bivši šef te stranke pojasnio da postoji Klub utemeljitelja HDZ-a tzv. ‘barakaši’ čijeg je on bio član. Nezadovoljan tim što čuje zaključio je:

“Tvrdim da za to Tomislav nema pokriće!”.