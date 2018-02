KAPETAN DOBIO 5 GODINA ZATVORA: ‘Ma kakva pljačka, pa ja sam plovio i zarađivao po 10 tisuća eura mjesečno’

Otegotna okolnosti osuđenom pljačkašu bilo je to što je tijekom razbojništva upotrijebio vatreno oružje

Iako je cijelo vrijeme tvrdio da nije kriv, 65-godišnji Dragan Bošković, kapetan duge plovidbe danas je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na pet godina zatvora za pokušaj razbojništva u poslovnici Privredne banke Zagreb u Ilici 25. U nju je naoružan i maskiran upao 25. studenog 2016. godine nešto prije 19 sati, a kada ga je zaštitar pokušao spriječiti u naumu da ukrade novac ispalio je jedan hitac u strop. Iako je udario zaštitara, na kraju je pobjegao bez plijena.

Tvrdio da je bogat i da nije trebao pljačkati

“Ja sam vrlo bogat i novac mi nije potreban pa to otpada kao motiv razbojstva. Osim toga taj dan uopće nisam bio u Zagrebu već u Zadru. Da je policija samo pogledala preko GPS-a i locirala mi mobitel, lako bih dokazao da sam se taj dan nalazio u Zadru i da sam sa svog broja kontaktirao. Od devet do skoro podne sa poznanicima sam bio u Zadru u Baumaxu na rasprodaji i to bi se lako utvrdilo da su uzete i pregledane videokamere iz te trgovine”, tvrdio je Bošković žaleći se da su mu nakon uhićenja popustili živci i da mu je sve uništeno od kada je u istražnom zatvoru.

Međutim, ključan dokaz protiv njega bila je kapa što ju je bježeći iz banke izgubio i na kojoj je nađena njegova DNK. No, on je uvjeravao sudsko vijeće da ju je izgubio dan ranije, kada je bio u Zagrebu i kada se u tramvaju sukobio s dvojicom Roma. Jedan od njih uzeo mu je i kapu i šal, rekao je u svojoj obrani.

Sudsko vijeće njegovu je krivnju utvrdilo snimkama nadzornih kamera na kojima se vidjelo da je kapa s glave pala muškarcu koji je istrčao iz banke nakon pokušaja pljačke. Osim toga prepoznali su ga očevici koji su se našli na Ilici u tom trenutku.

Dao dva milijuna kuna za jamstvo

Da njegova obrana nije baš uvjerljiva u završnom govoru upozorila je zamjenica županijske državne odvjetnice u Zagrebu podsjetivši da je tijekom prvog ispitivanja Bošković izjavio da je nezaposlen i da živi od majčine mirovine. I sam Bošković priznao je da je to rekao, ali je objasnio kako je svaki pomorac nezaposlen kad siđe s broda.

“Osamnaest godina sam plovio. Na brodu samo bio kao treći, drugi, prvi oficir i kao voditelj. Želim reći i da u Americi netko tko je radio na brodu više od deset godina ne može biti vjerodostojan svjedok”, naveo je Bošković objašnjavajući kako se nedavno počeo baviti ribarstvom.

“Nikad nisam rekao da živim od majčine penzije. Živio sam od onoga što sam stekao tijekom radnog vijeka. Znao sam zarađivati i po deset tisuća eura mjesečno”, nabrajao je Bošković koji, prema vlastitim riječima, u vlasništvu ima i sedam nekretnina.

Zbog svega toga nije mu, tvrdi, bilo potrebno ići u pljačku banke iako je već ranije za takva ista nedjela osuđivan. Zajedno s kompanjonom suđen u Zadru zbog četiri oružana razbojništva – u dvije pošte, banci i zlatarnici. Zajedno su ih počinili tijekom 2011 i 2012. godine. Tada su ukrali plijen vrijedan gotovo milijun kuna.

Boškovića je šira javnost upoznala još 2001. godine kada je ranjen u pokušaju bijega pred policijom. Naime, policija je ga je zatekla nakon provale u prodavaonicu na zadarskom Poluotoku. Pokušavši pobjeći zapucao je na policajce. Oni su uzvratili hicima, te ga ubrzo savladali. Iz trgovine je ukrao kavu, slatkiše i med vrijedne oko tri tisuće kuna.

Prijavljivan je i za krađe automobila. Kako bi se mogao braniti sa slobode platio je tada jamčevinu od dva milijuna kuna.

Evo što je zaključio zagrebački sud

Sud mu ipak nije povjerovao, te ga je osudio na pet godina zatvora.

“Svjedoci su vas prepoznali sa sigurnošću, a na vašoj je kapi pronađen DNA i barutne čestice”, rekao je sudac Tomislav Juriša objašnjavajući kako je Boškoviću otegotna okolnost to što je tijekom upada u banku upotrijebio vatreno oružje.

“Pokazali ste i veliku grubost kada ste napali zaštitara, a osim toga već ste osuđivani za teška kaznena djela. Olakotna okolnost su vaša životna dob i to što je djelo ostalo u pokušaju”, obrazložio je sudac presudu.