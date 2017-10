KAKO JE VOĐA BALKANSKE BANDE ZAVRŠIO NA YOUTUBEU: ‘Nazvali su me nepoznati ljudi iz BiH i Hrvatske, tražili su 100.000 € za snimku’

Zvonko Šendulović, optužen da je bio vođa skupine koja je od 2006. do kraja 2010. prodala 68 krivotvorenih hrvatskih putovnica mahom pripadnicima balkanskog krim-miljea, konačno je progovorio na sudu u procesu koji već više od tri i pol godine traje na Županijskom sudu u Zagrebu.

Ova kriminalna grupa uhićena je u operaciji kodnog naziva Border još početkom 2012. godine zbog sumnje u prodaju putovnica čija je cijena iznosila oko deset tisuća eura. Šendulović i njegovi suradnici, prema optužnici, su zaradili najmanje 680 tisuća eura. Tužiteljstvo tvrdi da je Šendulović organizirao mrežu u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, te s kriminalcima dogovarao izradu lažnih isprava. Osobno je preuzimao njihove fotografije i polovinu dogovorenog novčanog iznosa.

Snimka na Youtube-u

Tijekom jedne primopredaje je i tajno snimljen mobitelom, a snimka, na kojoj je bilo navedeno da je nastala 2007. godine, pojavila se 2011. na Youtube-u. Danas je Šendulović objasnio kako je nastala.

‘U rujnu 2011. nazvali su me neki nepoznati ljudi. Dobivao sam poziva s raznih brojeva iz BiH i Hrvatske. No, nikad mi se nitko nije predstavio. Samo su rekli da imaju CD snimku mene i tražili sto tisuća eura u zamjenu da je ne objave na internetu. Nisam im želio dati novac, ali su me danima zvali, da bi se na kraju dio snimke i pojavio na internetu. Vrlo brzo je i skinut, a ja sam odlučio sve prijaviti policiji. U BiH sam prijavu podnio policiji u Modriči, a u Hrvatskoj na Črnomercu. Policajcima sam sve ispričao i rekao im da me mogu i prisluškivati. Oni su mi kazali da nastavim komunicirati s tim ljudima te da probam sniziti cijenu. Kada su me ti ljudi ponovo nazvali tražio sam ih spuste cijenu, pa su je oni i spustili sa sto tisuća na deset tisuća eura, objašnjavao je Šendulović.



Njegove su riječi čak izazvale komentar sutkinje Daniele Kustec koja je zaključila kako je dobio dobar popust.

Evo što je prijavio policiji

No bez obzira na to sniženje Šendulović tvrdi da do dogovora nije došlo jer je snimka procurila na internet, a on je nedugo nakon toga uhićen. Čak je i predao sudu potvrde iz kojih proizlazi da je prijavljivao da ga netko uznemirava na telefon, no ni ucjene ni novac u njima nisu spomenuti. Nakon tih njegovih riječi zatraženo je da se sporna snimka izdvoji iz sudskog spisa, jer predstavlja nezakonit dokaz.

Učinjeno je to iako je Vrhovni sud već zaključio da snimka može biti korištena kao zakonit dokaz.