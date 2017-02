Dvije su verzije priče kako je iz šibenskog zatvora zbrisao najpoznatiji hrvatski bjegunac. Prema jednoj pomoću grubosti prema službenim osobama, a prema drugoj je – samo odšetao.

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je tužbu protiv 28-godišnjeg Šibenčanina Giovannija Nanuta tereteći ga da je silom spriječio službenu osobu u obavljanju njezine dužnosti i pritom pobjegao iz zatvora, piše portal Šibenski.

Nanutova strana priče nešto je drugačija i pri povratku u zatvor, jer se Nanut iza rešetaka nakon tri mjeseca dragovoljno vratio i to u pratnji medija, kazao je kako nije riječ o nikakvoj “filmskoj priči” kako su to te 2015. tvrdili mediji.

Prema optužnici, zatvorenik je nakon što je ozlijedio glavu u svojoj ćeliji, 13. prosinca 2015. godine, u pratnji dvojice pravosudnih policajaca, M.V. i I.S., došao na Odjel radiologije Opće bolnice Šibensko-kninske županije po specijalistički nalaz. U čekaonici se, nakon snimanja glave požalio pratnji na mučninu te je, držeći se za trbuh, krenuo bolničkim hodnikom prema izlazu. Jedan od policajaca (M.V.) je za njim povikao da stane i vrati se, a potom je potrčao i sustigao bjegunca. Nanut se, po toj verziji, tada okrenuo i s objema rukama odgurnuo progonitelja koji je pao leđima na obližnji radijator. Potom je potrčao prema bolničkom izlazu i nestao u nepoznatom pravcu.



BJEGUNAC SE SAM VRATIO U ZATVOR: “Napakirali su mi i ono što nisam počinio, a moj bijeg nije bio nimalo filmski”

Prijeti mu deset mjeseci zatvora

U obrani pred državnim odvjetnikom, nekadašnji bjegunac opisuje posve drugačiji “hodogram” i druge aktere. Ispada da su u njegovoj bolničkoj pratnji do Odjela radiologije zaista bila dva policajca i to M.V. i M.M. te da su na Odjelu zatekla kolegu I.S. koji je obavljao liječničke pretrage. Upravo je I.S., ustvrdio je Nanut, zamijenio policajca M.M. koji je napustio bolnicu. Nakon što je u kabini snimio glavu, zatvorenika je u čekaonicu izveo M.V. Zajedno su, sjedeći na klupi, čekali da iz kabine za snimanje iziđe I.S., a u međuvremenu je Nanut, zbog slabosti i mučnine, otišao i vratio se iz zahoda te još neko vrijeme sjedio sa M.V. dok policajac konačno nije otišao u kabinu za RTG snimanje provjeriti zašto mu se kolega I.S. toliko zadržao. Njega je, po Nanutovoj interpretaciji, ostavio samog u čekaonici bez lisica na rukama. Ostao je sjediti još minutu naočigled triju osoba u čekaonici, a onda se, kad je čuo da se policajci smiju u kabini, ustao i odšetao iz bolnice. Tvrdi kako nije trčao niti ga je itko zaustavljao, a kamoli da je nekog odgurnuo.

Priznaje da je pobjegao iz Opće bolnice jer mu se ukazala prilika i on ju je iskoristio.

Giovanniju zbog bijega prijeti desetomjesečna kazna zatvora.