‘J***T ĆU VAM MAJKU ZA SVA VREMENA’: Na slobodu izašao okorjeli zatvorenik koji je svima prijetio da će se osvetiti

Pravosudne institucije u Hrvatskoj uznemirene su nakon što je prošle srijede, nakon 23 i pol godine provedene u kaznionici u Lepoglavi te šest mjeseci u Neuropsihijatrijskoj bolnici u Popovači, na slobodu izašao 55-godišnji Milenko Toth.

Toth je višestruko osuđivani kršitelj zakona koji je tijekom izdržavanja zatvorske kazne bio proglašen visokorizičnim zatvorenikom, a u više navrata je najavljivao osvete pravosudnim dužnosnicima i djelatnicima Ministarstva pravosuđa. Stoga je o njegovom otpustu Uprava za zatvorski sustav smjesta izvijestila Vrhovni, Županijski, Prekršajni, Upravni i Trgovački sud, DORH, pravosudnu policiju, ministra pravosuđa, ali i Tothove žrtve te brojne svjedoke kaznenih djela za koja je bio osuđen, piše Jutarnji list.

Ubio šumara, eksplozivom osakatio sučevu ženu…

Toth je po struci kovinotokar iz Topolovca kod Siska gdje je do Domovinskog rata radio u tamošnjoj Željezari. Godine 1992. u šumi kod Siska ubio je jednog šumara iz automatske puške. Na sudu se branio tvrdeći da je to učinio u samoobrani. A 1994. postavio je eksploziv pred kuću suca koji ga je osudio zbog ilegalnog posjedovanja oružja, no u eksploziji je stradala sučeva žena koja je ostala bez noge. Tada je rekao da mu je taj zločin podmetnut. Za oba zločina ukupno je osuđen na 23 godine zatvora.

Neko vrijeme nakon toga skrivao se na tada okupiranim područjima oko Siska, no potom je uhićen kod Karlovca. Prepoznatljiv je po brojnim tetovažama na tijelu. Na tvrdnje da mnogi strahuju od njega, Toth po izlasku iz zatvora odmahuje rukom i kaže da su to nepotrebne gluposti.



“Ma dajte, to su gluposti. Nepotrebno. Svi redom su sami sebi usadili strah. Pa ja nikom ništa nažao nisam učinio. Sve mi je namontirano i nisam imao druge nego se boriti u pisanom obliku. Nakon više od dva desetljeća kad sam u srijedu kročio na slobodu, ponovno sam se rodio. Dočekala me majka koja me se nikada nije odrekla unatoč svim nedaćama u koje me se uplelo. Nadam se da se dugo neću oporavljati od života u kazamatu, ali vjerujte mi, 23 godine u zatvoru mi nije toliko teško palo kao šest mjeseci ludnice”, kazao je za Toth za Jutarnji list.

Žao mu je jedino najboljih godina provedenih u zatvoru

Na pitanje je li mu žao zbog svega, odgovara da mu je jedino žao što je najbolje godine života proveo u zatvoru.

“Bilo je trenutaka kad sam doista patio, a u Popovači najviše jer još od 1998. imam dijagnosticirane probavne smetnje i smijem jesti samo soju te povrće. A to nisam dobivao pa sam hranu bacao u zahod. Evo, gledajte, postao sam kost i koža”, rekao je za Jutarnji list dodavši da je svjestan da ga kao bivšeg robijaša nitko neće htjeti zaposliti. Usto, čeka odgovor Ustavnog suda na upućenu ustavnu tužbu na lanjsku pravomoćnu presudu kada ga je sud u Koprivnici, zbog prijetnje sucu, osudio na šest mjeseci resocijalizacije odnosno prisilnog smještaja u Popovači.

“Nepravedno su me na tom suđenju proglasili neubrojivim i nesposobnim za praćenje rasprave, a vještačenju koje je bilo izvan svake pameti, protivio sam se. Nisam lud, nego imam problema s probavom i pogodile su me bakterije u zatvoru. Umjesto da sam lani u kolovozu nakon isteka kazne, iz Lepoglave došao kući, mene su strpali prvo u istražni zatvor, a nakon toga sam prema presudi odveden u ludnicu”,, kaže Toth koji je tijekom 23 godine provedene u zatvoru odaslao stotine prigovora, žalbi i tužbi.

U njima nije birao riječi zog čega je zaradio niz novih kaznenih prijava i presuda. Prijetio je smrću pravosudnim dužnosnicima, službenicima, čak i svojoj odvjetnici. Stručnoj suradnici za tretman Odjela pojačanog nadzora u Lepoglavi zaprijetio je da će ju “dovesti u red” kada izađe iz zatvora.

“Ne znaju s kim se zaje****ju, poslije će biti kasno”

“J***t ću im majku za sva vremena jer ova zagorska g**na ne znaju s kim se zaj*****ju, a poslije će biti kasno za suze”, zaprijetio je u jednom pismu svima u kaznionici u Lepoglavi. Upravi za izvršenje sankcija Ministarstva pravosuđa poručio je kako će ih sve “poubijati jer ništa ne poduzimaju da njihovi lopovi prestanu krasti njegova pisma…”. Načelnici Odjela za tretman Uprave za izvršenje sankcija je, piše Jutarnji list, prijetio i psovao “mater ustašku” jer mu je, kaže, obećala da će mu se prestati krasti pisma.

“To je dokaz da se vama ne živi i da me izazivate da vas sve tu na sudu poubijam, što ću i učiniti nakon izlaska iz zatvora. Čuvajte si ovo pismo za uspomenu da ne bi bilo poslije ‘nismo znali’”, napisao je Toth u tom pismu. Na sličan način prijetio je i drugim sucima, zatvorskim čuvarima i drugima. Zbog svega toga bio je sankcioniran višemjesečnom zabranom korištenja novca u zatvoru, 21 danom samice, te produljenjem zatvora zbog prijetnji likvidacijom.

U njegovom mjestu, Topolovcu, mnogi osjećaju nelagodu nakon njegovog povratka s robije.

“Zasad je mirno, no tek je došao. Nekima je pružio ruku, pozdravio se. Znate, nije to više onaj rastrojeni mladić iz vremena kad su po našem kraju fijukali meci i padale granate, i kada mu je bilo do opasnih igrica. Želim vjerovati da je u zatvoru odrastao i uozbiljio se, jer njegova je majka doista patila”, kazala je jedna od njegovih susjeda.

