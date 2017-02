JEZIVO PISMO PEDOFILA IZ ZAGREBA: ‘Djevojčice sam mamio na Facebooku…’

Pedofil (26) iz okolice Zagreba uhićen 2014. godine zbog seksualnih odnosa sa trinaestogodišnjom djevojčicom, za vrijeme boravka u istražnom zatvoru napisao je nekoliko pisama, u kojima je, između ostaloga, otkrio da je žrtve nalazio na Facebooku.

Kako piše 24sata, mladiću su sudili na Općinskom sudu u Zagrebu, no kako je postupak završio, na sudu, zato što je zbog zaštite žrtve javnost bila isključena sa suđenja, nisu mogli otkriti.

“Ne shvaćam ni sam točno što me privlači kod trinaestogodišnjih curica. U početku mi je to bilo nekako slatko, djetinjasto ponašanje, barenje, a onda se dogodila Ljubica (zbog zaštite žrtve nije navedeno pravo ime). Nisam uopće očekivao seks s njom. Imala je 14 godina, a ja 19”, napisao je u pismu.

Mladić je i sada na društvenoj mreži, piše 24sata.



‘Majka je na Staru godinu saznala da sam silovao djevojčicu’

“Facebook sam koristio zato jer nikada nisam imao hrabrosti prići djevojci i započeti razgovor o bilo čemu. Tako sam započinjao dopisivanje s mlađim djevojkama koje bi mi rijetko kad odgovarale. Započinjao bih tako što bi joj napisao kako je lijepa, slatka i kako mi se sviđa. Kroz dopisivanje bi saznao da li je nevina i voli li razgovarati o seksu. Ako bi voljela razgovarati o seksu pitao bih je što voli u seksu, a što ne. Potom bih im pisao na koji način bi volio da se seksamo kad bi bili zajedno. Nakon nekog vremena predložio bih da se nađemo. Ukoliko bi djevojka pristala našli bi se na nekom poznatom mjestu i tada bi otišli nekamo na piće. Ako bi htjela imati seks otišli bi u neki park i tamo bi se uz razgovor počeli grliti i maziti i ako bi pristala, došlo bi do seksa”, napisao je u jednom od pisama.

Opisao je i reakciju svoje majke kada je saznala kakav je monstrum postao.

“Majka je na Staru godinu, kad je doma stigla obavijest sa suda, saznala da sam silovao djevojčicu. Dočekala me u suzama i pitala me što je bilo i kako se to dogodilo, jesam li je na to prisilio ili je sama pristala. Ispričao sam joj kako sam se upoznao s njom na Facebooku i da ju nisam nagovarao niti silio već da je, eto, sama htjela. Nakon toga mi je rekla da ne zaboravim da će ona i sestre uvijek biti uz mene bez obzira na sve”, stoji u pismu.

‘Možda je to zato jer imam mali k….’

Nakon seksa s drugom djevojčicom završio je u zatvoru, a u nastavku pisma se, barem tako navodi, pokajao za svoj zločin.

“Jedino što uspijevam shvatiti je to da sam ili bolestan ili mentalno zaostao. Zaveo sam djevojke koje su premlade da bi uopće na ulici sa mnom razgovarale, a kamoli imale nešto više od toga. Za to nema opravdanja, nema oprosta, nema izlike niti razumijevanja. Ni ja, niti bilo tko sličan meni ne zaslužuje živjeti jer je to najgore što čovjek na ovom svijetu može biti”, napisao je pedofil i nastavio:

“Sad kad razmišljam možda je to zato jer imam mali k…. i bojim se reakcije neke starije djevojke. Neku iskusniju nije lako zadovoljiti pogotovo ako je ovisna o seksu. Mislim da me najviše privlači neiskustvo tih djevojčica i da im prilazim kako bi sebe prikazao u što boljem svjetlu te da bih pokazao i njima i sebi kako sam dobar u seksu, a zapravo nemam pojma o tome”, napisao je pedofil.