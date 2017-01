JEZIVI DETALJI O ZLOČINU U RIJECI: Ubojica je u sobi imao metu s inicijalima mogućih novih žrtava!

Odlučio je tako sudac istrage Županijskog suda u Rijeci Vlado Bosner na jučerašnjem ročištu.

Pogledaj fotogaleriju

Osumnjičeni za ubojstvo tako i dalje ostaje u pritvoru, istražni zatvor mu je produžen za dva mjeseca, zbog dvaju razloga temeljem kojih je i prije mjesec dana završio iza rešetaka, a to su opasnost od utjecaja na svjedoke i opasnost od ponavljanja kaznenog djela. No, Petek, bivši oficir JNA, više ne može biti pušten da se brani sa slobode plaćanjem jamstva od 750 tisuća kuna, kako je to dosad bilo.



Zatvoreno ročište

– Žalit ćemo se na ovu odluku. Jamstvo je trebalo ostati – kazala je nakon ročišta Petekova braniteljica, odvjetnica Diana Milin, dodajući da je prije ovakve odluke postojalo pravomoćno rješenje o određenom jamstvu, a da je njen branjenik dosad neosuđivan i starije dobi.

PROCURILI DETALJI KRVAVOG UBOJSTVA U RIJECI: ‘Ubojica je bio vojno lice, često je bio konfliktan i prijetio. I policija mu je dolazila kući’

Ročište na kojem se raspravljalo o istražnom zatvoru bilo je zatvoreno za javnost, no neslužbeno se saznaje da je u međuvremenu istragom utvrđen niz novih okolnosti za koje se nije znalo kada se ranije odlučivalo o pritvoru i jamstvu. Upravo te nove okolnosti bacaju novo svjetlo na slučaj, posebice u pogledu pritvorskog razloga što se odnosi na opasnost da osumnjičeni za ubojstvo ponovi delikt, što je i utjecalo na to da sudac istrage isključi jamstvo kao mogućnost za izlazak na slobodu, navode izvori bliski sudskim.

SUSJED IZ PAKLA: Ubojica je sa žrtvom otprije bio u sukobu, a svađao se i s ostalim stanarima

Prvenstveno je to fotodokumentacija što je dostavljena sudu, a ona ukazuje da je osumnjičeni Petek u svom stanu imao – metu s naznačenim potencijalnim žrtvama (!). Ispostavilo se da se na meti nalazi više inicijala, među kojima su i V. L., a oni odgovaraju – ubijenom stanaru zgrade. Na meti, što je pronađena na roletama na prozoru sobe Petekova stana, bilo je još inicijala, a i jedno prezime, zacijelo ljudi s kojima je osumnjičeni bio u sukobu.

Prijetio većem broju osoba

Razlog zbog kojeg je sudac istrage isključio jamstvo jest i činjenica da su svjedoci koji su dosad saslušani ispričali da je Petek prijetio većem broju osoba, da to nije bio samo nesretni Lakičević. Od značaja za odluku suca bilo je i saznanje da je istraga pokazala da je Petekov izabrani, obiteljski liječnik dao prošle godine negativno mišljenje da se Peteku produži dozvola za držanje i nošenje oružja. No, drugi liječnik dao je drugo mišljenje i Peteku je produžena dozvola za oružje za još pet godina.

Odluka suca istrage uslijedila je nakon što je na ročištu zamjenik riječkog Županijskog državnog odvjetnika Darko Karlović pledirao za ukidanje mogućnosti da Petek izađe uz jamstvo, smatrajući da bi izlaskom na slobodu bili ugroženi razlozi zbog kojih mu je i određen pritvor. Petekova braniteljica, odvjetnica Diana Milin, ustrajala je pak na tome da osumnjičeni, dosad neosuđivan i starije dobi, ne treba biti u pritvoru, piše Novi list.