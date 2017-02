OVO JE MONSTRUM S TREŠNJEVKE: Ženu s kojom je bio u ljubavnoj vezi uvjerio da mama u krevetu nije mrtva, već da samo spava!

Postoje propisana pravila o tome tko može prijaviti nestanak osobe.

Doznali smo nove detalje monstruoznog slučaja što je otkriven ovog vikenda u Zagrebu, kada je uhićen 59-godišnji Tibor N. koji je četiri godine tijelo svoje pokojne majke Adele N. čuvao u stanu u Ulici Ivana Broza na Trešnjevci.

Pet godina zatvora

Zbog sumnje da nije skrbio o majci, ali i da je nakon njezine smrti nastavio podizati njezinu penziju, Tibor N. završio je u istražnom zatvoru, a prijave što su protiv njega podnijete terete ga za kaznena djela za koja može biti osuđen i na pet godina zatvora.

Nakon što je Jutarnji list objavio da je policiji jedna od stanarki Brozove ulice prije dvije godine pokušala prijaviti Adelnin nestanak, no policajci joj to nisu dozvolili provjerili smo u Policijskoj upravi zagrebačkoj zašto se to dogodilo.



Provjerava se prijava

“Budući da je riječ o navodnoj prijavi od prije dvije godine trebalo bi provjeriti je li to doista i učinjeno, i kako je policija postupila. No, moramo naglasiti da postoje pravila tko može prijaviti nestanak”, objašnjeno je na naš upit iz zagrebačke policije.

No, doznali smo da je slučaj mogao biti i ranije otkriven da je jedna od Novakovih partnerica, koju je zajedno sa sinom, doveo u stan u Brozovoj ulici, bolje reagirala.

Tijelo u krevetu

Naime, partneričin sin osjetio je da u stanu nešto zaudara, a prema dostupnim informacijama njegova je majka čak i uočila tijelo na krevetu u jednoj od soba.

Iznimno slatkorječiv Tibor N. uspio je i ženu i dječaka uvjeriti da se ne radi ni o čemu neobičnom i da će on sve srediti. Kako je tu vezu ubrzo prekinuo, sada već bivša partnerica nije se više obazirala na strašan prizor iz stana u Brozovoj.

Za sada nam još nije potvrđeno koliki je točno iznos penzije svoje majke podigao Tibor N. zlorabeći njezinu karticu, te tajeći da je žena još prije četiri godine preminula.

