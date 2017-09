JEŽIĆ SVJEDOČIO KAKO JE SANADERU KUPLJEN BLINDIRANI BMW: ‘Da, rizničar HDZ-a dao mi je 300.000 eura za taj auto…’

Robert Ježić potvrdio je da mu je Mladen Barišić, bivši rizničar HDZ-a dao 300.000 eura za kupovinu blindiranog BMW-a za Ivu Sanadera.

Ježić se pojavio kao svjedok na ponovljenom suđenju u aferi Fimi medija, te ponovio kako je Sanader inzistirao da on uplati taj novac sa računa svoje tvrtke u Švicarskoj na racun tvrtke u Njemačkoj, u vlasništvu Zlatka Tomića koji je bio zastupnik za BMW.

“Fakturu sam dobio od Tomića, a novac od Barišića. Predložio sam Sanaderu da to napravi njegov brat koji je također živio u Švicarskoj, no on je inzistirao da to napravim ja”, prisjetio se Ježić potvrđujući da je u to vrijeme bio u prijateljskim odnosima i sa Sanaderom i s Barišićem.

Nakon što se njemu na teret stavilo da je on kupio BMW za HDZ, tražio je da mu iz BMW-a potvrde da je to bio HDZ-ov novac. U stvari, on je gotovinu što ju je dobio od Barišića zadržao, a uplatu je realizirao preko svog računa.



“Mislim da je to sve tako realizirano kako javnost ne bi saznala za tu značajnu kupovinu”, rekao je Ježić. Dodao je kako mu je Barišić objasnio da je u pitanju novac od donacija.