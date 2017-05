RIJEŠEN MISTERIOZNI ZLOČIN, POLICIJA OBJAVILA: ‘Uhitili smo osumnjičenog za ubojstvo, predao nam je nož kojim je izbo mladića u Zagrebu’

Policijska uprava zagrebačka sazvala je danas u 17 sati konferenciju za medije povodom dovršenog kriminalističkog istraživanja ubojstva koje se dogodilo na Uskrs u zagrebačkom kvartu Sloboštini.

Za ubojstvo Ante Škembera (29) iz Velike Gorice osumnjičen je 60-godišnji putnik iz ZET-ovog autobusa.

Policiji nije bilo jednostavno rekonstruirati ubojstvo Ante Škembera jer na sam Uskrs, kad su dobili dojavu, na mjestu pronalaska njegovog tijela nisu pronašli baš nikakve tragove. Znali su tek da ga je vozač jednog autobusa pokušao reanimirati te da ga je hitna pomoć u iznimno teškom stanju odvezla u bolnicu.



Snimka otkrila istinu

Nakon očevida istražitelji su rekonstruirali Škemberovo kretanje tog dana te saznali da je bio u nekoliko lokala u Dugavama gdje se družio s prijateljima i s djevojkom. Tada su počeli pregledavati i snimke nadzornih kamera na obližnjim zgradama. Samo na jednoj snimci pronašli su Antu koji je, očito zbog teškog ranjavanja, nakon nekoliko koraka, legao na zemlju. Dodatnim pregledavanjem te snimke primijetili su u pozadini svjetla autobusa. To nije bio autobus čiji je vozač pokušao pomoći Škemberu, već drugo ZET-ovo vozilo. Zato su nabavili i snimku iz njega, te shvatili što se dogodilo.

Naime, radilo se o liniji koja prometuje između zagrebačkog glavnog kolodvora i Velike Gorice u koju je Ante ušao u 17:40. Pokušao je iskoristiti već ranije korištenu kartu zbog čega vozač nije želio nastaviti prema Velikoj Gorici. Tražio je Antu da izađe, no on je to odbio pa je autobus stajao što je izazvalo negodovanje putnika. Jedan od njih sukobio se s Antom i u naguravanju izvukao nož “skakavac”. Njime je mladića ubo u trbuh.

Vozač se zahvalio napadaču

Kasnije je utvrđeno da mu je oštrica prerezala trbušnu aortu zbog čega je nakon svega nekoliko minuta iskrvario.

Situaciju je istražiteljima zakomplicirala činjenica da je Ante u prvi trenutak nakon tog sukoba ostao na nogama, nasilni putnik je ušao u autobus, a vozač nastavio prema Velikoj Gorici. Čak je nasilnom putniku, kada je ovaj izlazio, zahvalio što mu je pomogao riješiti situaciju. Nitko od putnika nije kod njega vidio nož.

Osumnjičeni 60-godišnjak, iako je morao biti svjestan da je ubo mladića, nikome nije to prijavio niti je reagirao na brojne medijske napise o Antinoj smrti. Otišao je na more tražeći posao ali ga je policija pronašla i uhitila. Tada im je ipak predao nož kojim je smrtno ranio Antu. Pronađena je i odjeća u kojoj je bio tijekom sukoba te je sve to poslano na vještačenje. Tijekom kriminalističkog istraživanja provedeno je i prepoznavanje no istražitelji za sada nisu potvrdili je li netko od putnika iz autobusa identificirao 60-godišnjaka kao napadača na Antu.

Doznajemo da osumnjičeni do sada nije bio u sukobu sa zakonom.

Tražit će se pritvor za osumnjičenog za ubojstvo kako ne bi pobjegao, ili pokušao utjecati na svjedoke.

Na konferenciji su bili nazočni županijski državni odvjetnik Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici Dražen Diklić, ovlašten za obavljanje poslova načelnika Policijske uprave zagrebačke Željko Prša i ovlašten za obavljanje poslova načelnika Sektora kriminalističke policije Antun Čavčić.

Teško ozlijeđeni Ante Škember iz Velike Gorice (29) pronađen je u nedjelju oko 18 sati na livadi u novozagrebačkom naselju Sloboština, a od zadobivenih ozljeda umro je nekoliko sati kasnije u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Preminuo je zbog velikog gubitka krvi.