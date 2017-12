JE LI PLJAČKA BILA INSAJDERSKI POSAO? Sigurnosni stručnjaci otkrivaju za Net.hr: ‘Razbojnicima je prepad olakšao veliki propust’

Nagađa se kako pošiljka novca uopće nije bila u sigurnosnim koferima s elektrokemijskom zaštitom

Stručnjaci s kojima smo analizirali jutrošnji oružani prepad na zaštitarsko vozilo koje je prevozilo novac slažu se kako je posao razbojnicima zasigurno olakšao ozbiljan propust zaštitarske firme.

Pljačka se dogodila nešto prije osam sati ujutro u Ulici grada Gospića gdje su trojica pljačkaša presrela vozilo zaštitarske firme Mediteran security. Zaprijetili su oružjem zaštiarima i naredili im da im predaju novac. S plijenom su se dali u bijeg, no vrlo brzo u koordiniranoj policijskoj potjeri uhićena su trojica. Jesu li imali i pomagača, te je li pronađen i novac za sada nije potvrđeno. No, u svakom slučaju, da su poštivana sva stroga pravila prijevoza novca koji se mora obavljati u koferima s elektrokemijskom zaštitom i u blindiranim vozilima, do njega razbojnici ne bi mogli doći.

PLJAČKAŠE KOJI SU PRESRELI ZAŠTITARSKI KOMBI U ZAGREBU LOVIO I HELIKOPTER: ‘Locirali smo ih vrlo brzo i uhitili’



Nekoliko ključeva

Kako objašnjavaju stručnjaci s kojima je Net.hr razgovarao, za otvaranje kofera s elektrokemijskom zaštitom potrebno je nekoliko ključeva. Jedan od njih uvijek se nalazi na lokaciji s kojeg se novac odnosi, te na lokaciji na koju se donosi. To znači da tijekom vožnje kofer ne može biti otključan.

Osim toga, na koferima postoje i tzv. tipke za paniku koje zaštitari mogu aktivirati u slučaju prepada. Pritiskanjem te tipke aktivira se boja u koferu i novac se njome označuje što znači da razbojnicima postoje neupotrebljiv. Da je Mediteran security, koji inače dostavlja i novčane pošiljke OTP banke, novac prevozio u takvim koferima i da zaštitari nisu imali sve ključeve kod sebe, pljačku ne bi bilo moguće realizirati.

Pogledaj fotogaleriju

Međutim, zbog štednje zaštitari često nose sve ključeve, kako ne bi morali obilaziti sve lokacije na kojima se dodatni sigurnosni ključevi nalaze. Nagađa se, međutim, kako ova pošiljka uopće nije bila u sigurnosnim koferima s elektrokemijskom zaštitom.

PLJAČKA U ZAGREBU: Maskirani i naoružani trojac presreo kombi zaštitarske tvrtke pa ekspresno uhvaćen u policijskoj potjeri!

Insajderski posao?

Slična se informacija pojavila i nakon što je pošiljka tvrtke Mediteran security opljačkana proljetos na parkiralištu na Sveticama. Zanimljivo je da se taj prepad dogodio u isto vrijeme kao i ovaj današnji, u 7.45 sati. Ukoliko su tada utvrđeni eventualni propusti u organizaciji prijevoza novca, stručnjaci s kojima smo razgovarali pitaju zašto Ministarstvo unutarnjih poslova inače nadležno za nadzor zaštitarstva, ovoj zaštitarskoj tvrtki nije naložilo da ih ispravi.

Osim toga, svi se slažu da je novac najsigurnije prevoziti u blindiranim vozilima. Iako je to skuplja varijanta i za zaštitarsku firmu i za njezinog klijenta, sigurnost pošiljke je dodatno zagarantirana.

Istražitelji će u nastavku rasvjetljavanja ovog slučaja morati provjeriti i je li razbojnička ekipa imala informaciju iz same zaštitarske firme o ovom prijevozu novca koji nije bio potpuno osiguran. Budući da je, kako nam je potvrđeno, jedan od uhićenih stari policijski znanac Željko Vrbat, koji slovi kao najbolji vozač u razbojničkom svijetu, sasvim je izvjesno da je grupa prije prepada dobila ‘tipu’.