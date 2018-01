JE LI ANNE CECILE U HRVATSKOJ UBIJENA? Jedan neobičan detalj o njezinim pronađenim stvarima u ruševnoj kući jako je sumnjiv

Roditelji žele da se obdukcija posmrtnih ostataka obavi u Francuskoj

Odvjetnica obitelji Pinel, Corinne Herrman, zatražila je da se obdukcija posmrtnih ostataka pronađenih u Tržiću Tounjskom koji pripadaju nestaloj Francuskinji Anne-Cecile Pinel obavi u Francuskoj jer su se pojavile sumnje kako je djevojka u Hrvatskoj ubijena, piše francuski Ledauphine.

Roditelji, otac Michel i majka Ghislaine, za Anne-Cecile su tragali od srpnja 2014. godine kad je djevojka nestala na festivalu psihodelične glazbe Momento Demento na kojem je bila s prijateljicom Roxanne. Nakon što je otišla u šetnju iz kampa u kojem se festival održavao, nije više viđena. Njezini su roditelji angažirali privatnog detektiva, a francusku i hrvatsku policiju kritizirali su zbog nedostatka tragova i zbog činjenice da su ih tijekom istrage držali po strani. Jedini tragovi za koje je njezina obitelj znala bili su torbica s jednim od njezina dva slušna aparatića, ključevi s privjeskom, napola ispijena boca vode i mobitel koji su pronađeni u jednoj ruševnoj kući nedaleko od mjesta na kojem je zadnji put viđena. Jutarnji piše da je Anne Cecile uzela LSD, plesala, a zatim otišla u šetnju i od tada joj se gubi svaki trag.



Dvije moguće verzije smrti

Mjesto na kojem su pronađeni njezini ostaci od lokacije festivala udaljeno je sat vremena hoda. Jedan od mještana je za 24sata ispričao kako su lovci nedavno uz betonsko postolje dalekovoda najprije uočili kostur pa lubanju, a potom zdjelicu i bedrenu kost. Kraj bedrene kosti stajala je mala crna čizma, a malo dalje u grmlju druga čizmica.

Prema veličini su odmah zaključili da je riječ o ženskoj osobi ili djetetu i odlučili su pozvati policiju. Pretpostavlja se kako su zasad moguće dvije verzije smrti. Prema jednoj, moguće je da je Francuskinja do tog mjesta stigla kako bi malo sjela i odmorila se te da je zatim pala i udarila glavom u postolje dalekovoda. Druga je mogućnost, mnogo strašnija – da je netko njezino tijelo tamo donio nakon što ju je udario nečim po glavi.

Roditelji ne odustaju od potrage za istinom

Načelnik Tounja Ivica Sopek rekao je za 24sata kako je prema popisu iz 2011. godine u Tržiću Tounjskom živjelo tek 17 stanovnika. Dodao je i kako je to područje nekad imalo 170 stanovnika, većinom srpske nacionalnosti, koji su 1995., nakon Oluje, napustili to selo i većina ih se nikad nije vratila. Danas ih je tamo još od posljednjeg popisa i uglavnom je riječ o mještanima starije dobi. Zanimljiva je činjenica kako su Anneine pronađene stvari u napuštenoj ruševnoj kući na osami bile uredno posložene, no tim se detaljem istražitelji očito nisu bavili.

Voditelj stanice HGSS-a Karlovac Dubravko Butalo rekao je kako tijekom potrage nisu ulazili u područja koja su na njihovim kartama bila označena kao minski sumnjiva, no mještani tvrde da dio na kojem je nađena nikad nije bio miniran. Na kartama koje je pokazao načelnik općine stoji da to nije minski sumnjivo područje. Ironija je, međutim, u tome što su tragači cijelo vrijeme bili svega nekoliko stotina metara udaljeni od njezina tijela.

Bujna vegetacija i izrazito nepristupačan teren tragačima su otežavali posao. Unatoč svim naporima, do danas misterij njezine smrti nije razriješen, no njezini roditelji ne misle odustati od potrage za istinom. Ranije su osnovali i udrugu, a na internetu im se priključilo na tisuće ljudi koji su širili vijest o nestanku njihove kćeri.