JAVILI SE PRIJATELJI CURE KOJA JE UBILA BAJKERA IZ VARAŽDINA: ‘Ona nije psihopatkinja, luđakinja ni hladnokrvna ubojica’

U utorak je na varaždinskom groblju pokopan 30-godišnji Nikola Turek. Predsjednika varaždinskih bajkera usmrtila je bivša djevojka zadavši mu ubod nožem u karotidu. Turek je ubrzo podlegao ozljedama.

OBITELJ I PRIJATELJI SE OPROSTILI OD OMILJENOG BAJKERA: Na posljednje počivalište ispratili mladića kojeg je bivša cura izbola nožem

Nuša Bunić (21) uhićena je, no tvrdi kako je Nikolu napala u samoobrani od silovanja. U medije je izašao i još jedan mladić koji je kazao kako je s Nušom imao istih problema kao i Nikola, kojeg je Nuša nakon prekida maltretirala.

Kobne noći ona ga je zvala i rekla mu da se planira ubiti, stoga se Nikola brzo spremio i otišao naći s njom. Susret je završio krvavo, nakon verbalnog i fizičkog sukoba Nuša je nožem usmrtila Nikolu.



Poznanici su je okarakterizirali problematičnom

U danima nakon tragedije medijima su kružile informacije o problematičnom ponašanju djevojke, izvori su navodili kako je psihički labilna i sklona ispadima. Bivši dečko izašao je u medije i izjavio, pod punom moralnom, kaznenom i materijalnom odgovornošću, da je Nuša i njega optužila za pokušaj silovanja.

POZNANICI UBIJENOG BAJKERA I BIVŠE KOJA GA JE ZAKLALA OTKRILI POZADINU UBOJSTVA: ‘Ona je problematična, tempirana bomba’

Nuša Bunić je trenutačno u istražnom zatvoru. Redakciji evarazdina javila su se dvojica mladića koji su se predstavili kao njezini bliski prijatelji. Rekavši da ne žele izokrenuti cijelu priču i iz krivca napraviti žrtvo ili obrnuto, kazali su kako samo žele javnosti kazati kako Nuša nije bila takva kakvom je se sada prikazuje.

‘Nije sve što se pojavilo u medijima istina’

‘Ne želimo relativizirati, a kamoli da opravdavamo ono što se dogodilo. Ubojstvo se ne može opravdati’, rekao je D. te dodao kako suosjeća s Nikolinom obitelji i prijateljima. On i prijatelj M. kažu da je dio medijskih napisa točan, ali da to nije slučaj sa svim informacijama koje su izašle u javnost.

‘Jedan dio vezan uz opis njezina života je točan. Ali mi, kao njezini prijatelji, tvrdimo da nije agresivna luđakinja, psihopatkinja i hladnokvrni ubojica. To jednostavno nije točno. Mi je takvu ne poznajemo’, kazali su.

Navode i da je točno da Nuša nije imala mnogo prijatelja.

‘Ali s razlogom. Jučer smo ih pokušali pobrojiti, nismo došli ni do broja deset. O njoj su proteklih dana sudili svi, a zapravo je malotko poznaje. To su bili ili poznanici ili slučajni prolaznici. Pa čak i potpuno nepoznati ljudi’, rekao je D., koji ne odbacuje mogućnost da djevojka može biti agresivna, ali ‘uvijek samo prema onima koji to zaslužuje’.

‘Kad osjeti da joj je ugrožen život, odnosno da je ona ugrožena’, dodao je.

‘Kad poludi, to je uvijek s razlogom’

Nušini prijatelji tvrde da Nuša nije labilna.

‘Ona može podnijeti veliki pritisak, nije točno da je labilna. I ja sam joj svašta rekao, ispitivao granice. Da, imala je ispade. Ali kad poludi, to je uvijek s razlogom.

Mi smo je dobro poznavali i nije osoba kakvom je se nastoji predstaviti u javnosti. Ima puno pozitivnih i svijetlih strana. Pomoći će svakome, ali pritom bira, onome tko je nije povrijedio. Ima smisao za humor, zna se šaliti i na svoj račun. Nastojalo ju se demonizirati, ali ona nije takva’, ispričali su prijatelji.

Bio je onih koji su isticali činjenicu da je Nuša posvojena te da je to mogući okidač njezine labilnosti. Njezinim prijateljima to nije dobro sjelo.

‘Ružno je uopće čitati kako se osuđuju i njezini roditelji. S tatom se odlično slagala, bili su vrlo bliski. S mamom se povremeno znala posvađati, ali to su bile sitnice, kakvih ima u svakoj obitelji, ništa posebno’, kazali su.

Tvrde da nije bila ljubomorna

Negiraju da je Nuša bila patološki ljubomorna, informaciju koja se u medijima najviše navodila kao glavni motiv za čin ubojstva.

‘Ma kakvi. Nuša je od siječnja bila u novoj vezi. Nikolu nije spominjala, nikakve naznake nije bilo da bi još uvijek patila zbog prekida s njim. Da je toga bilo, mi bismo znali. U posljednjih godinu dana barem 250 dana proveli smo zajedno’, rekli su.

Dodaju da su svjesni kako će nakon njihova istupa biti ružnih komentara, no navode i kako su na to spremni jer je Nikola Turek mrtav, a Nuša Bunić kriva za to.

Ne opravdavaju je, ali zanima ih istina

‘Ne opravdavamo njezin čin. Nikako. Zanima nas samo istina, što god da se dokaže. A ovo što sada pričamo je najmanje što možemo napraviti za nju. Ona je naša prijateljica. A meni je bila nekrvna sestra. I svjestan sam značenja i težine tih riječi’, zaključio je prijatelj.