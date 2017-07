‘JA SAM SVOJU KAZNU VEĆ DOBIO’: Izriče se presuda vozaču koji je mrtav pijan usmrtio pješake na Kvatriću

“Ja sam svoju kaznu dobio onoga trenutka kada sam unesrećio tu obitelj. Ali želim zbog svoje obitelji da se utvrdi cijela istina”, riječi su to što ih je 26-godišnji Nikola Kovačević, optužen za tragičnu nesreću na Kvaternikovu trgu 11. travnja prošle godine, uputio svome odvjetniku Rafaelu Krešiću.

Odvjetnik ih je ponovio danas u svom završnom govoru na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

Ne poriče krivnju, ali negira da je htio pobjeći

Krešić je potvrdio kako Kovačević priznaje krivnju za izazivanje nesreće, ali negira da je pokušao bježati s mjesta nesreće, što mu se također stavlja na teret.



Presuda će mu biti izrečena u srijedu.

“Nikola je od početka prihvatio krivnju za nesreću, no ne i za nepružanje pomoći stradalima, jer to jednostavno nije počinio. Nadam se da će sud tu nepravdu iz optužnice ispraviti i donijeti presudu na osnovu činjenica. A činjenice su sljedeće: Nikola Kovačević kriv je za nesreću u kojoj su stradali supružnici Kusalović. On to prihvaća i ne poriče”, naglasio je odvjetnik Krešić i podsjetio da je utvrđeno kako Kovačević u trenutku naleta na pješake nije zbog alkoholiziranosti bio u svjesnom stanju, a nakon naleta zbog aktivacije zračnih jastuka nije vidio iz vozila. To su, tvrdi, rekli i vještaci.

“Nije znao ni gdje je ni što se dogodilo”

“Kovačević nije znao ni gdje je, ni što se dogodilo, pa se ne može automatski zaključiti da namjerno nije pružio pomoć ozlijeđenima”, naglasio je odvjetnik i poručio kako sudu sada ostaje da ocijeni je li okrivljenik bio svjestan razmjera nesreće, ozlijeđenih osoba i težine njihovih ozljeda.

U završnoj riječi odvjetnik je podsjetio i na ranije prometne prekršaje svoga klijenta, no na sudu je da utvrdi predstavljaju li oni još uvijek otegotnu okolnost, odnosno je li u međuvremenu nastupila rehabilitacija za njih.

“Nikola Kovačević bio je izložen snažnoj medijskoj kampanji, ali i vrlo ozbiljnim prijetnjama zbog čega sam, unatoč njegovu protivljenju, morao podnijeti kaznenu prijavu kako bih zaštitio njegovu obitelj”, zaključio je odvjetnik.

