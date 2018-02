IZGORIO POZNATI KAFIĆ U ŠIBENIKU, SVJEDOCI SUMNJAJU DA JE PODMETNUT: ‘Mislili smo da će sve izgorjeti’

Terasa je nagurana na vrata lokala pa stanari sumnjaju da je netko namjerno zapalio inventar.

Noćas je izgorjela terasa kafića Skipper u Docu u Šibeniku, a srećom nitko pritom nije stradao. Šteta je materijalna, nagorjeli su dijelovi fasade, vrata te prozori kafića, ali i prozori stare kamene zgrade u čijem se prizemlju nalazi lokal.

Stanari kvarta u šoku

Stanari Doca su šokirani te sumnjaju kako je požar podmetnut, piše Šibenik.in koji je od Operativno-komunikacijskog centra šibenske policije doznao da će uzrok požara biti poznat tek nakon dovršenog očevida.



Buktinja je zahvatila velik dio fasade zgrade u čijem je prizemlju ugostiteljski objekt, a nagorjeli su i prozori iznad kafića te prozori i vrata lokala. Stanari noćas nisu spavali, zgroženi su događajem.

‘Noćas je to oko 3 planulo, jako smo se prepali kad smo osjetili dim. Možete misliti kako je pogledati kroz prozor i vidjeti ogromnu vatru, još je i bura puhala, to je nosilo ko vrag. Stvarno smo mislili da će sve izgoriti. Čekali smo vani dok su vatrogasci gasili, to je trajalo više od sat vremena, jako smo se prepali, hvala bogu što nitko nije stradao i što nije izgorila cijela zgrada’, ispričao je jedan od stanara.

Netko je namjerno zapalio inventar?

Terasa je nagurana na vrata lokala pa stanari sumnjaju da je netko namjerno zapalio inventar. Policija je napustila mjesto požara, a na terenu je ekipa Elektre koja stanarima zgrade prispaja struju.

‘Dojavu o požaru na štekatu kafića primili smo u 3,22 sata, a požar je ugašen u 4,34 sati. U požaru nitko nije stradao, a šteta će biti utvrđena naknadno’, rekao je dežurni operater u Županijskom centru 112.