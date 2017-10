[FOTO] IZGORIO AUTOMOBIL ZAGREBAČKOG BBB-ovca: ‘Nedavno mu je netko na haubi ostavio aranžman za sprovode’

U zagrebačkoj ulici Javorovac, noćas oko 1.20 sati vatra je progutala automobil Ford C Max zagrebačkih oznaka. Iako su se vatrogasci odmah odazvali na dojavu, nisu imali što spašavati. Uspjelis u ugasiti vatru koja se počela širiti na ogradu, fasadu kuće i drveće te tako spriječili veće štete.

U tijeku je očevid koji će pokazati zbog čega je došlo do zapaljenja vozila odnosno koji je utvrditi sve okolnosti nastanka požara – je li u pitanju tehnički kvar ili je, pak, riječ o namjernom zazivanju požara.

‘Čule su se neke dvije eksplozije. Valjda kako su gume počele pucati. Probudile su me sirene, buka, lupa vrata i kapija jer su susjedi počeli izlaziti van u pidžamama. Vatra je zamalo zahvatila i susjedni auto kojem su se od vrućine otopila svjetla jer je bio preblizu parkiran tom Fordu. Tijekom gašenja požara bio je prisutan i vlasnik auta. Koliko znam, to je osoba koja zbog svojih aktivnosti kao BBB ima zabranu ulaska na stadion pa mu policija stalno dolazi na vrata da vidi je li kući dok se igra neka tekma. Prije nekog vremena, dok je vozio drugi automobil kojega je pokušavao prodati, netko mu je na haubi ostavio cvjetni aranžman, ali onaj za sprovode. Jeziva je to poruka zbog koje je teško normalno spavati’, rekla je za Jutarnji list jedna od susjeda.



Prema neslužbenim informacijama, vlasnik vozila je Matija S., pripadnik navijačke Bad Blue Boys, a kojega je prije tri godine, tijekom jednog od dužih izvanrednih javnih istupa Zdravko Mamić, prokazao u moru tzv. huligana koji ga imaju na piku, piše Jutarnji list.