IVIĆ PAŠALIĆ PRED SUDOM U AUSTRIJI: ‘Žrtva sam zamjene identiteta. Sudit će mi jer misle da sam ja moj brat Zdravko’

Ivić Pašalić prvi je put u javnosti progovorio o optužnici koju je protiv njega podiglo austrijsko Državno odvjetništvo u slučaju prodaje zemljišta na Pagu Hypo banci, transakciji u kojoj je banka oštećena za 14 milijuna eura.

“Ovdje se radi o zamjeni identiteta, koju ja ni na koji način ne mogu logično obrazložiti. Temeljem uvida u dokumentaciju iz sudskog spisa zaključujem da austrijski državni odvjetnik nije podvukao jasnu razliku između mene i mog brata. Evo što je istina: tvrtka u vlasništvu moga brata Zdravka i njegova partnera, Zagrebdrvo, imala je kreditne obveze prema Hypo banci, koje nije uredno vraćala. Bio je dug od oko 12 milijuna švicarskih franaka. Banka im je ponudila varijantu da kredite mogu vratiti kroz zemljišnu transakciju. U toj transakciji ja nisam uopće sudjelovao”, riječi su kojima je Ivić Pašalić obrazložio optužnicu protiv njega uoči suđenja u Austriji za aferu “Hypo – Šimuni”. Pritom ističe kako ne postoji niti jedan dokaz da je sudjelovao u bratovim poslovima s Hypo bankom, koja je oštećena za 14 milijuna eura.

Pašalić je optužen da je s Milanom Lučićem i Igorom Mlinarom od kraja 2002. do kraja 2003. poticao Upravu Hypo Banke u Klagenfurtu, tj. članove Uprave Banke Striedingera i Kulterera, da naprave zemljišnu transakciju na štetu Hypo Banke, a u korist njihovih tvrtki.

Govoreći za Globus, Pašalić je pojasnio kako je riječ o transakciji njegovog brata Zdravka Pašalića te Zdravka Skaramuca koji su da bi izbjegli stečaj i prisilnu naplatu dugova Hypo-u ponudili nekoliko zemljišta te da je banka bila zainteresirana za turističku zonu Šimuni.



“Da bi taj projekt proveli, čekali su javni natječaj koji je objavio Grad Pag. Na natječaj se javila tvrtka Piper, iza čijeg je osnivanja stajao moj brat, tj. njegova tvrtka. I na javnom natječaju tvrtka Piper bila je jedini ponuđač. To je bilo u srpnju 2003. Oni su kupili zemlju po cijeni od 3 eura po kvadratnom metru. Potom je Hypo banka sama odredila cijenu po kojoj će, preko svoje tvrtke Hilltop u Lihtenštajnu, otkupiti tvrtku Piper zajedno s kupljenim građevinskim zemljištem. Bila je to cijena od 26 eura po kvadratnom metru”, pojašnjava Pašalić transakciju navodeći kako je iz sudskog spisa vidljivo da je banka to zemljište namjeravala krajnjem kupcu prodavati po znatno većoj cijeni.

Tako je Hypo trebao zatvoriti kreditne obveze tvrtke Zagrebdrvo i dodatno zaraditi na preprodaji zemljišta.

“U cijeloj toj transakciji ja nisam uopće sudjelovao. I za to u sudskom spisu ne postoji ni jedan jedini dokaz”, zaključuje Pašalić.