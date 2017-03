ISTRAŽITELJI IMAJU ČVRSTE DOKAZE: Hoće li Željko Dolački u zatvor zbog pile koju je kupio u Bauhausu?

USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv donedavnog voditelja Službe organiziranog kriminaliteta Policijske uprave zagrebačke Željka Dolačkog zbog prisvajanje 3,3 milijuna kuna u novcu i zlatu nestalih iz njegovog ureda. Istražitelji protiv njega imaju čitav niz dokaza, piše Jutarnji list u tiskanom izdanju od petka.

OPTUŽNICA PROTIV BIVŠEG ŠEFA KRIM-POLICIJE: ‘Godinu dana je krao novac i zlato iz sefa, baš zato je inscenirao pljačku’

Kako se navodi u tekstu u Jutarnjem, optužnica se ne temelji na personalnim, već isključivo na materijalnim dokazima.

Nitko nije provalio u sef

Ključni dokazi ukazuju na to da sef u uredu Željka Dolačkog nije obijen te da nitko nije provalio u zgradu. Prije svega, tragovi piljenja na sefu, prema nalazima vještaka, nisu mogli nastati dok je sef bio zatvoren i zaključan.



Osim toga, prozor na stražnjoj strani zgrade, pokazalo se, već duže vrijeme nije bio otvaran, a nije bilo ni tragova obuće na prašnjavom krovu susjednog objekta. Ni snimke videonadzora nisu pokazale da se s te strane zgrade itko približavao s vanjske strane. Zato je istraga odmah usmjerena prema osobama koje su imale pristup zgradi.

Sitni tragovi piljenja na sefu ponudili su trag koji je vodio do – Dolačkog. Naime, tragovi plave i smeđe boje s pile ukazivali su na to da pila do tada nije bila korištena. Budući da se radilo o pili za metal Bauhausove robne marke, koja se može kupiti samo u njihovim dućanima, bilo je jasno gdje treba tražiti krivca.

Snimila ga nadzorna kamera u Buzinu

Nakon detaljne istrage, iz Bauhausa u Buzinu izuzeta je video-snimka na kojoj se jasno vidi kako Dolački kupuje takvu vrstu pile i škare za lim, pa je istraga došla sasvim blizu rješenju krađe. Istina, kod Dolačkog nisu pronađeni ni pila ni škare, kao uostalom ni opljačkano zlato i novac, no tragovi plave boje s pile su, zato, pronađeni u njegovoj aktovci.

Čestice boje iz aktovke su, kako se navodi u tekstu, podudarale su se sa svojstvima čestica pronađenih na policijskom sefu.