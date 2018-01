ISTRAŽILI SMO PROVODE LI PRIJEVOZNICI ALKOTESTIRANJE SVOJIH VOZAČA: ‘Ponašaju se tako jer imaju stalne i dobre plaće i sindikat koji ih štiti’

Uvođenje alkotestiranja vozača u HAC-u tek sad nakon božićne tragedije natjeralo nas je da se zapitamo kako taj problem rješavaju tvrtke kojima je prijevoz putnika primarna djelatnost.

Iako je od božićne tragedije na autocesti prošlo više tjedana, o nesreći u kojoj je kod Čavla preminuo vozač ralice Hrvatskih autocesta još uvijek se raspravlja. Naime, RTL Direkt prošli je tjedan otkrio da su vozači ralica te noći satima pili alkohol u kafiću i onda sjeli za upravljač. Jučer se, pak, pojavila informacija da je HAC, poučen ovom tragedijom, počeo provoditi alkotestiranje vozača u svojim bazama. Slijedom te informacije istražili smo testiraju li tvrtke kojima je prijevoz putnika primarna djelatnost svoje vozače, a provjerili smo i što o cijelom slučaju misli prometni stručnjak Željko Marušić.

POZADINA BOŽIĆNE TRAGEDIJE NA A1: Umjesto da su posipavali cestu, radnici satima pili žestice – HAC je pokušao sve zataškati

Komentirajući ovu nesreću Marušić kaže da se radi o nedopustivom i neprofesionalnom događaju koji je ugrozio i druge osobe koje su se mogle naći u prometnom okruženju. “Zašto se ljudi tako ponašaju? Jer im je predobro, a predobro im je jer imaju stalne i dobre plaće i imaju jak sindikat koji ih štiti. Ljudima u društvenom sektoru je predobro i to je jedan bahatluk koji je nedopustiv. Volio bih da se ti ljudi zapitaju kako bi im bilo da taj posao rade za privatnike. U normalnim društvima to ne bi bilo potrebno, ali zbog toga što je situacija kod nas nenormalna nužno je uvesti alkotestiranje. Ovo je završilo kako je završilo, ali moglo je biti i gore, mogao je poginuti i netko drugi”, kaže Marušić za Net.hr.



‘Nažalost, alkotestiranje je nužno’

Uprava HAC-a na neki je način pokazala odgovornost uvođenjem ovakvih drastičnih mjera, smatra prometni stručnjak. “Naravno da je određena odgovornost na Upravi tvrtke, ali ne možemo kriviti Upravu za nešto što je temeljno pogrešno ponašanje. Radi se o jednoj devijantnoj osobi ili skupini ljudi. Ovo je jedna nenormalna situacija, bahatluk koji je posljedica predobrog stanja tih ljudi. Pazite, ta ralica je mogla pomesti automobil s obitelji”, poručuje Marušić.

Uvođenje alkotestiranja vozača u HAC-u tek sad nakon božićne tragedije natjeralo nas je da se zapitamo kako taj problem rješavaju tvrtke kojima je prijevoz putnika primarna djelatnost. Riječ je o prilično skupom procesu za kompanije. Naime, pored ovlaštene osobe koja vrši testiranje, procesu moraju biti prisutna i dva svjedoka nakon čega se sastavlja zapisnik. Osim toga, alkotest mora biti certificiran, u suprotnom, upozorava Marušić, to nije dokaz na sudu.

“U našoj situaciji, nažalost, alkotest je nužan, ali on se mora provesti po pravilima, a to nije nimalo jednostavno i ne bi bilo dobro da se sada netko poigrava s time. Recimo, izmjeri nekome određenu razinu alkohola u krvi, da mu otkaz i onda nas to na koncu košta”, kaže stručnjak.

‘Cijenite svoj posao’

Osim samih vozača, Marušić podsjeća i na pitanje operatera koji upravljaju prometom i prometnim sustavom čije pravovremene reakcije također u znatnoj mjeri utječu na ljudske sudbine. “Apeliram na ljude koji rade takve poslove da rade to maksimalno odgovorno i da cijene svoj društveni posao”, zaključuje Marušić za Net.hr.

HAC SE OGLASIO O SKANDALU: Prešutjeli su da su im vozači satima pili, a sad su napali medije

U splitskom Prometu je organizirana služba unutarnje kontrole sigurnosti prometa, koja je ovlaštena i tehnički opremljena odgovarajućim uređajem za provođenje alkotestiranja. “Sukladno programu rada i planiranim različitim aktivnostima, ista služba provodi i redovno, periodično alkotestiranje vozača, tri puta mjesečno u različitim vremenskim terminima i lokacijama”, rekli su iz Prometa na upit Net.hr-a.

Alkotestiranja u ZET-u također se redovito obavljaju. “Nadležne službe zadužene za nadzor vozača, no i ostalog osoblja, redovito provode alkotestiranja prema unaprijed određenoj proceduri, odnosno temeljem internih akata”, kažu nam iz ZET-a.

Redovita testiranja

I kada su privatni taksi prijevoznici u pitanju putnici mogu biti bezbrižni po ovom pitanju.

“Vozači Cammeo Grupa profesionalni su vozači putnika samim time moraju imati 0,00 promila alkohola u krvi, a podliježu i redovitim liječničkim pregledima koji, uz osnovnu medicinu rada, provjeravaju i njihovu zdravstvenu sposobnost za dugotrajnu vožnju. Cammeo Grupa je ustrojila odjel Unutarnje kontrole. Naši kontrolori, uz ostale zadatke, su ovlašteni za utvrđivanje prisutnosti alkohola u krvi uređajima Drager našim vozačima prije ili za vrijeme smjene. Drager se redovito baždari, a alkotestiranja se ne provode samo “u slučaju sumnje”, već su dio redovnog postupanja. Svakodnevno se alkotestira više nasumično odabranih osoba. U slučaju utvrđivanja ikakve prisutnosti alkohola, dolazi do otkaza ugovora o radu”, poručuju iz Cammea.

Ovakva testiranja, kažu, provode se i po ‘dojavi’ stranaka ukoliko iz bilo kojeg razloga posumnjaju u psihofizičku sposobnost vozača. “Unatoč našim redovitim provjerama, ponosni smo da se prisutnost alkohola utvrdi u zaista rijetkim situacijama”, uvjeravaju iz Cammea dodajući da se njihova Unutarnja kontrola brine i o ponašanju njihovih vozača u prometu – provjeravajući njihovu brzinu kretanja i poštivanje drugih prometnih propisa, kako putem analatičkih GPS podataka, tako i ‘na terenu’.