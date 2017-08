ISTRAUMATIZIRANA ŽENA PROGOVORILA O NAPADU AFGANISTANCA: ‘Nikada neću izbrisati te slike iz sjećanja, a policija me šokirala’

40-godišnja Zagrepčanka koja živi u zagrebačkom kvartu Dugave, četvrti u kojoj se nalazi Hotel Porin u kojem su smješteni tražitelji azila, progovorila je o stravičnom napadu kojeg je doživjela od strane 27-godišnjeg tražitelja azila iz Afganistana.

TRAŽITELJ AZILA PRIJETIO SKALPELOM I BLUDNIČIO NAD ŽENOM U DUGAVAMA: ‘Sjela je na pod i plakala, tresla se k’o šiba, vrat joj se crvenio od gušenja…’

Dok se vraćala kući Zagrepčanku je u zgradu slijedio 27-godišnjak. Otvorila mu je vrata haustora jer joj je rekao kako ide u posjet prijatelju, no kad ju je počeo slijediti po stubištu i čudno se ponašati, shvatila je što pokušava učiniti.

‘Držao mi je skalpel pod vratom’

‘Rukom mi je počeo pokazivati na drugi kat i govoriti: “You, me, there.” Nije prestajao pa sam pomislila da me želi opljačkati. Krenula sam prema stubištu i pokušala ga nagovoriti da izađe van. Tada me je zgrabio i počeo vući. Cijelo vrijeme oštricu skalpela držao mi je ispod vrata. Uspjela sam ga nekako odgurnuti i glasno sam vikala “Upomoć!” Pokušao me utišati, bacio me na pod i sjeo na mene. Počeo me dodirivati, a nikog nije bilo da mi priskoči u pomoć’, rekla je Zagrepčanka za Večernji.



‘Nikada neću izbrisati te slike iz sjećanja. Mislila sam da će me ubiti. Ležala sam na podu, a napadač me počeo daviti i gurnuo mi šaku u usta. Zamalo sam ostala bez svijesti. Govorila sam mu da me je strah i molila ga da me pusti, ali nije odustajao, ispričala je.

Jedva se uspjela othrvati napadaču i izjuriti iz zgrade. Trčala je ulicom i vikala, a susjedi su reagirali tek kad ju je Afganistanac počeo vući za kosu i snažno je udario u lice.

Afganistanac prije četiri mjeseca deportiran iz Austrije

Tražitelja azila, koji je prije četiri mjeseca deportiran iz Austrije, policija je ubrzo uhitila.

Zagrepčanka koja je morala prepoznati napadača u policijskoj je postaji doživjela novi šok.

Policije u postaji je nije zaštitila

‘Policija me odvela na prepoznavanje i obećali su mi da me ostali mladići koji žive na istoj adresi, a koji su bili iza stakla, neće vidjeti. Rekli su mi da sjednem u prizemlje, a četvorica mladića koja su bila na prepoznavanju spustila su se s četvrtog kata i počela zuriti u mene’, kazala je žrtva napada.

Razočarana je što napadač nije osumnjičen za pokušaj silovanja, već tek za bludne radnje. Mladić je inače već prekršajno evidentiran.

‘Što bi bilo da je na mom mjestu bila curica? Zar netko treba stradati da se ovakav užas ozbiljno doživi’, pita se žrtva.

POHOTNI TRAŽITELJ AZILA (27) ZAVRŠIO U REMETINCU: Utvrđeno kako je točno napao ženu u Dugavama