ISPRED NARODNJAČKOG KLUBA: Šapić dobio 22 godine zatvora zbog ubojstva dvojice mladića

Županijski sud u Karlovcu nepravomoćno je na 22 godine zatvora osudio Boška Šapića (23) iz Topuskog zbog ubojstva dvojice mladića tijekom izlaska u narodnjački klub u Vojniću 2013.

Sud nije uvažio kvalifikaciju optužbe o teškom ubojstvu “iz niskih pobuda, ljubomore” pa Šapić nije osuđen na dugotrajniju kaznu do 40 godina zatvora, a nije uvažen ni prijedlog obrane da se tretira kao prekoračenje nužne obrane te da se osudi blaže ili da se oslobodi.

U obrazloženju presude sudac Ante Ujević je rekao da se za ubojstvo Alvina Horvatića određuje 13 godina zatvora, a za ubojstvo Dejana Vučkovića 12 godina kao kaznena djela u stjecaju, te je objedinjena kazna 22 godine zatvora. Dodao je da su po trajanju kazne tako bliske iako je Državno odvjetništvo za ubojstvo Horvatića tražilo da se tretira kao “teško” zato što je pokojni Horvatić “stradao u tučnjavi koja se dogodila tako da joj je on bitno pridonio”.

Ako je bilo ljubomore, ona je bila kod pokojnog Horvatića, što se pokazalo i te večeri i verbalno i fizički, ali je okrivljenik u tom ubojstvu nanoseći sedam rana, reznih i ubodnih, pokazao veću kriminalnu volju i upornost da Horvatića liši života, pri čemu on sam nije zadobio nijednu ozljedu, rekao je sudac Ujević.



Za ubojstvo Vučkovića kazna je godinu dana manja jer je “kod njega bio samo jedan ubod, zamah, ali nažalost koban”, rekao je Ujević.

Mogućnost žalbe

Sud afektivno stanje okrivljenika nije ocijenio takvim da bi se moglo honorirati kao neki oblik “privilegiranog ubojstva”, istaknuo je Ujević, dodajući kako je pri presuđivanju blaže kazne od moguće imala ulogu i životna dob.

Da je to djelo počinila osoba zrele životne dobi, kazna bi bila mnogo veća, ali okrivljenik je tada imao 21 godinu, a kazna je 22 godine. Budući da je to prvostupanjska presuda, on ima i mogućnost žalbe na presudu o kojoj će odlučivati Vrhovni sud, rekao je Ujević.

Dodao je da se Šapić u zatvoru ponaša uzorno i izražava kajanje te kako se “mora znati da se konflikti ne rješavaju nožem i pištoljima”. Tako se ne rješavaju konflikti ni u obitelji ni u bilo kakvim socijalnim odnosima.

Čovjek ne može kontrolirati strah, vrlo teško, ali razum mora kontrolirati. Nažalost, okrivljenik to nije uspio vjerojatno zato što je, kako je tijekom spora utvrđeno, narcisoidna osoba, zaključio je sudac Ujević.