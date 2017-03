ZLOSTAVLJANA ZADRANKA: ‘Uhodio me, prijetio silovanjem i ubojstvom, a što je učinila policija? Upozorila ga’

24-godišnja Zadranka Lj.K. na svojem je radnom mjestu mjesecima sustavno zlostavljana. Kolega, također 24-godišnjak, koji također radi u autopranici MR.WASH u kojoj je ona zaposlena, mjesecima ju je vrijeđao, zlostavljao i prijetio joj ubojstvom. Ona je dobila otkaz.

Cijela priča počela je nedugo nakon što se 24-godišnji D.R. zaposlio u autopraonici u kojoj je ona radila od 2013. Ni danas joj nije jasno zašto se namjerio baš na nju, no svakoga je dana s posla odlazila u suzama. Zbog psihičkog zlostavljanja i pretprljenog stresa dijagnosticiran joj je poremećaj u radu štitnjače, piše Antena Zadar. Još joj je manje jasno zašto nitko, nakon godinu i tri mjeseca otkako ga je prijavila PU zadarskoj, ništa nije poduzeo. Iako je tijekom davanja iskaza 26. studenog 2015. godine naglasila da protiv njega želi podići kaznenu prijavu, mladić je dobio – upozorenje.

Svakodnevno maltretiranje

‘Ne znam zašto sam mu ja bila meta. Svaki dan sam trpjela ponižavanja, uvrede, govorio mi je da sam kurva, drolja, prijetio silovanjem, a situacija je eskalirala do toga da me je svake večeri nakon posla kući pratila mama. Prijetio mi je ubojstvom, a jedne večeri je nakon smjene išao za mnom do moje kuće’, ispričala je djevojka kojoj je šefica, nakon što se požalila na zlostavljanje, uručila otkaz.

Nadređeni su sve znali

Djevojka tvrdi kako su njezini nadređeni znali sve što proživljava.



‘Šef, I. Z. i šefica S. Z. su sve znali. Tjedan dana nakon što je maltretiranje počelo obratila sam im se za pomoć. Uopće me nisu doživljavali, a njega su branili govoreći da sam sve preuveličala, čak i izmislila. Tko bi normalan ovo izmislio? Naposljetku sam dobila otkaz iako sam radila i prekovremene sate tijekom kojih sam odrađivala i posao kolege koji me zlostavljao, a koji je radno vrijeme, umjesto u autopraonici, provodio u obližnjem kafiću.

Nakon svega dobio samo upozorenje

Bila sam jasna kada sam rekla da želim podići kaznenu prijavu protiv njega, no ništa takvo se nije dogodilo. Što meni znači da je on dobio upozorenje?Kakva je to mjera? Htjela sam da bude procesuiran zbog svega što sam proživjela’, ispričala je 24-godišnjakinja koje je prije dva dana u majčinoj pratnji otišla u Općinsko državno odvjetništvo te ponovila svoj iskaz.

PU zadarska se izjasnila rekavši kako djevojka nije htjela podići kaznenu proijavu te da je samo htjela da se kolegu upozori. Ona to negira te dodaje kako je nitko od policajaca s kojima je razgovarala nije shvatio ozbiljno.

Sve je potvrdila i njezina majka, koja nije više mogla gledati vlastito dijete kako pati.

Majka ju je pratila kući s posla

‘Svaki dan sam kćerku koja ima 24 godine pratila doma nakon posla. Stradalo joj je zdravlje, psihičko i fizičko, pa je li normalno da vam dijete s posla dolazi u suzama, ne jede, ne spava i živi u strahu? Mora li doći do tragedije da bi netko reagirao?’, pita se majka.

Vlasnik autopraonice I.Z. tvrdi kako nikakvo zlostavljanja nije bilo te da on takvo što nikad ne bi dopustio.

‘Nitko nikoga nije zlostavljao, niti bi ja nešto takvo dozvolio’, kazao je I.Z.