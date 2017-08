ISPOVIJEST SINA UBIJENOG LOŠINJSKOG UGOSTITELJA: ‘Sve je bilo planirano, u oca je pucao s leđa, a štiti ih policija u kojoj im radi zet’

“Da su institucije radile svoj posao, Gjergj Curi i danas bi bio živ”, upozorava sin malološinjskog ugostitelja koji je preminuo nakon što ga je upucao njegov brat Simon Curi.

Fabijan Curi tvrdi kako su godinama upozoravali policiju na prijetnje smrću te da ih nisu shvaćali ozbiljno. “Policija nije odradila svoj posao kako treba zato što u policijskoj postaji Mali Lošinj kao krim policajac radi zet ubojice. Taj zet znao je da njegov punac ima oružje, a nikad nije ništa rekao. Bio je na njhovoj strani i možemo slobodno reći da ih je podržavao. Da su ranije obavili pretres i oduzeli oružje do ovoga ne bi došlo”, tvrdi sin ubijenog.

KRVAVOM OBRAČUNU U MALOM LOŠINJU PRETHODILA BIZARNA SVAĐA: Dvojica braće posvađala se zbog – broja stolova?

Događaji te noći bili su kulminacija dugogodišnjih problema među dvojicom braće. Nikola Curi, mlađi sin Gjergja, priča da je Simonova strana obitelji provocirala još od početka ljeta te navodi kako je očito da su sve dugo planirali. “Sve je počelo tako što su naše goste, koji su čekali stol, zvali da dođu u njihov susjedni lokal. Rekao sam im, što zovete naše goste? Simonov sin, Franjo Curi, na to mi je pokazao prstom da šutim, pa pokazao na svoje testise. Rekao sam mu ti si veliki frajer, a on mi je odgovorio: ‘Jesam, pokazat ću ti to večeras’. U jednom trenutku čak nam je rekao: ‘Netko će večeras biti maknut’. Doslovno tim riječima”, prisjeća se Nikola Curi koji prijetnju tad nije shvatio ozbiljno.



No, frka je nastala pred kraj radnog vremena. “Franjo Curi počeo je divljati, skidati kecelju, njegova mama ga je držala. Pozvao sam ga da se smiri, da se nećemo tući, da smo familija. Franjo mi se nastavio približavati, a u tom trenutku puknuo me njegov nećak, mali Petar, a od udarca mi je pukla arkada. Počeo sam ih odgurivati od sebe, povlačiti se”, ispričao je Nikola.

Još jedan pištolj koji je srećom zakazao

U tom trenutku iz svog lokala izašao je Nikolin otac, Gjergj, govoreći “ljudi, što vam se dogodilo!?”. “Na to se pojavio Simon Curi, dvaput pucao u mene, ali promašio me je. Onda je došao do mog oca i iz neposredne blizine s leđa mu je pucao u glavu. Mog oca hladnokrvno je smaknuo s leđa, prije nego li je on uopće shvatio što se događa. Tko zna što bi se dalje dogodilo da Gjergjov brat, Lazar, tada nije Simona oborio na pod i uspješno ga spriječio da dalje puca iz pištolja. Minutama su se navlačili, ali Lazar je spriječio trostruko ubojstvo, smaknuće i mog brata i mene, što im je, uvjereni smo, od početka bio cilj”, prepričava Nikola Curi.

Lazar Curi opisuje kako je Simona na podu držao za pištolj, da više ne uspije pucati. “U jednom trenutku pokušao me je čupati, pokušavajući uhvatiti moj pacemaker, koji mi je ugrađen samo tjedan dana ranije. Njegova žena ugrizla me za lakat, a ugledao sam i Lona Curija (drugi sin Simona Curija, op. a.) kako zamahuje prema meni stolicom. Ni sad ne znam tko me od toga spasio. Simon je konačno pustio pištolj, a žena mu je rekla da bježi, što je i učinio”, opisao je Lazar Curi za Novi list.

U međuvremenu je Franjo Curi, Simonov sin, repetirao drugi pištolj. Čuli su škljocanje, no srećom pištolj je zakazao.

Oživljavali ga sat vremena, no bezuspješno

Nakon što su Simon i njegovi sinovi pobjegli pa se zavukli u vlastiti restoran, Fabijan i Nikola svog su oca prevezli do bolnice. “Mama i brat bili su iza s ocem, brat ga je držao na rukama, a ja sam vozio. Oca su na hitnoj oživljavali punih sat vremena, ali nažalost nije bilo pomoći”, rekao je Fabijan Curi.

Sve se ovo odigralo bez prisutnosti policije, koja, kaže Lazar Curi, nije ni došla na poprište događaja punih četrdeset minuta. Potom je tvrdi došao Simonov zet koji ga je pretresao i tražio ga pištolj.

Fabijan Curi ogorčen je zbog toga što su pomagači ubojice i dalje na slobodi. “Dogodilo se ubojstvo i pokušaj ubojstva, a ti ljudi nisu pritvoreni. Zamislite, istu večer, policija je i mene i brata htjela zatvoriti zbog remećenja javnog reda i mira. Danas oni štite kuću ubojice i njegove lokale. Ne samo to, već su pretres obavili tek drugi dan, a ne istu večer nakon što se Simon predao. Time su im dali vremena da sakriju drugi pištolj, koji policija nije pronašla”, priča Fabijan Curi.

Fabijan uz to tvrdi kako su čuli da su se Simon i Franjo ranije toga dana prepirali oko toga tko će koga ubiti. Demantira tvrdnje da je Simon branio svoju djecu, jer, kaže, tada ne bi pucao s leđa.