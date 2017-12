ISPOVIJEST MULE KOJI JE PREVOZIO DROGU VRIJEDNU PREKO MILIJUN KUNA: ‘Vozio sam heroin da bih mogao promijeniti prozore u sobi’

Drogu je trebao prevesti za nagradu od 600 eura i predati jednoj osobi u Rijeci, no tvrdi da njezin identitet ne zna.

Ljubiša Đurica, nezaposleni strojarski tehničar iz Trebinja (BiH), policiji je odmah priznao krivnju te da je drogu preuzeo od čovjeka nadimka Boki iz Nikšića u Crnoj Gori. Đurica je još krajem srpnja u Hrvatsku ušao preko međunarodnog graničnog prijelaza Klek, prevozeći u automobilu fiat punto više od dva kilograma heroina čija se ulična vrijednost procjenjuje na više od milijun i sto tisuća kuna, piše Novi list.

Đurica je uhićen kod trgovačkog centra Andrea u Rijeci, a policajcima je odmah priznao krivnju.

Naposljetku je nepravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od 18 mjeseci, a pred sutkinjom Petrom Primc, Đurica je iskazao kajanje. “Razumio sam optužnicu, smatram se krivim. Žao mi je, nisam to napravio iz hira, bio sam naivan, kajem se, siguran sam da to neću više nikada učiniti”, rekao je. Đurica tvrdi da je drogu preuzeo od čovjeka iz Nikšića u Crnoj Gori, a kojeg poznaje po nadimku Boki. On mu je obećao 600 eura ako drogu preveze do Rijeke i tamo je preda drugoj osobi, čiji mu identitet, kako tvrdi, nije otkriven.



Pronađena droga bila je upakirana u tri crne čarape – u svakoj se nalazio omot od PVC folije unutar kojeg su bili vidljivi tragovi kave i po dva, odnosno jedan paket oblijepljen sivom vrpcom, a u kojem se nalazio heroin. U prvoj čarapi bilo je 886, u drugoj više od 470, a u trećoj čarapi nešto više od 800 grama heroina. Heroin je s razlogom na taj način pakiran, kako bi otkrivanje bilo otežano, pogotovo psima istreniranima za pronalaženje droge, navodi Novi list.

Đurica se na suđenju požalio kako je “zbog teške materijalne situacije” prihvatio posao “mule”. Osim što je dobio otkaz te ima dvoje maloljetne djece, Đurica je naveo kako mu je supruga u vrijeme uhićenja bila u visokom stupnju trudnoće te da su živjeli u jednoj sobi s roditeljima.

“Radio sam za dnevnicu, istovarivao šlepere kad bi bilo posla. U međuvremenu je supruga izgubila dijete u osmom mjesecu trudnoće pa mi je još teže jer sam sada u zatvoru. Samo sam htio nabaviti novac, no znam da sam pogriješio”, u suzama je u sudnici ispričao optuženi Đurica.