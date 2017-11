ISPOVIJEST DJEVOJKE KOJU JE ZLOSTAVLJAO PROFESOR TJELESNOG: ‘Počelo je u 6. razredu. Primio me za grudi’

18-godišnja je djevojka u osnovnoj školi trpjela seksualno zlostavljanje profesora tjelesnog. Imala je samo 13 godina, a posljedice i strah ostaju i danas.

Zlostavljač je nepravomoćnom presudom osuđen na godinu i dva mjeseca zatvora zbog spolnog zlostavljanja djeteta mlađeg od 15 godina, no ova 18-godišnjakinja nije time zadovoljna. Kazna je kasnije promijenjena u djelomičnu uvjetnu osudu, što znači da će napasnik samo sedam mejseci provesti u zatvoru, a neće se morati tamo vratiti ako zlodjelo ne ponovi iduće tri godine. Sud je također odredio da četiri godine ne smije raditi kao nastavnik, piše 24 sata.

Neprimjeren tretman za žrtve, a nasilnici na slobodi

Djevojka koju je ovaj nastavnik seksualno zlostavljao ističe da su žrtve, nakon što prijave takvo nasilje, neprimjereno tretirane, a nasilnici često ostaju na slobodi.

Ispričala je da je sve počelo u šestom razredu, a profesor ju je dirao i pred drugim učenicima.



‘Najčešće me dodirivao dok sam pokazivala vježbe, stalno je mene birao, a onda bi na meni pokazivao koji se sve mišić isteže. Recimo dok smo vježbali košarku, primio me za grudi s leđa, sve pod krinkom sporta’, ispričala je djevojka, koja je sve rekla razrednici i mami, no tek nakon nekoliko mjeseci.

‘Osjećala sam se kao da sam ja nešto skrivila’

No profesor je ostao na svom radom mjestu, dok je škola odlučila da se zlostavljana djevojka treba udaljiti s njegovog sata.

‘Osjećala sam se kao da sam ja nešto skrivila, a ne on’, kaže.

‘Njih je zanimalo, recimo, da li se diram dok se tuširam, da li sam vidjela muško spolovilo, da li sam ga ikad dirala i slično. Osjećala sam se čudno, preplašeno’, ispričala je djevojka i rekla da joj tada nije uopće bilo jasno zašto ju to pitaju. I iduća su vještačenja bila prilično neugodna, a nakon toliko godina joj je taj isti profesor pokušao prići dok je bila na poslu.

Tek nakon dugo vremena i nekoliko vještačenja je dokazano da je cijelo vrijeme govorila istinu, a iskustvo je bilo posebno traumatično zbog njezinih godina, piše 24 sata.