HRABRI VATROGASAC SPASIO TRUDNICU IZ POŽARA: ‘Ma kakav heroj, bez moje ekipe ja sam ništa!’

U petak navečer izbio je požar u obiteljskoj kući na šibenskim Vidicima u Ulici Josipa Jurja Strossmayera. U njemu je ozlijeđena jedna osoba, trudnica, koja je prebačena u šibensku opću bolnicu.

Sama trudnica nagutala se dima

Dojava o požaru stigla je u 20,15 sati, a vatrogasci su do 20,40 sati uspjeli vatru staviti pod kontrolu. Trudna žena koja se u trenutku izbijanja požara sama nalazila u stanu, nagutala se dima ali nije zadobila opekline, piše sibenik.in.



“Srećom, trudnica nije zadobila nikakve ozljede u požaru, a na hitni prijem smo je primili jer se u stanu za vrijeme požara nagutala dima. Ženi je pružena sva potrebna medicinska pomoć, i ona i dijete su dobro, izvan svake opasnosti i stoga je puštena na kućnu njegu”, rekao je liječnik šibenske bolnice Miran Bujas.

Vatrogasac heroj

“Ježim se čim promislim na to jer ovo što sam večeras vidio bilo je zaista nevjerojatno. Taj vatrogasac, mislim da se preziva Cvitan, zgrabio je bocu s kisikom i herojski uletio na šalovane skaline koje su gorjele i uskoro zgrabio iz stana trudnicu i psa, očito kućnog ljubimca te ih izvukao”, rekao je svjedok koji je bio na ulici kada su stigli vatrogasci.

“Način na koji je on to obavio, profesionalno, hrabro, srčano, bez razmišljanja je li možda tamo plinska boca koja će eksplodirati, ostavilo me bez teksta i stvarno možemo biti zahvalni našim vatrogascima.”

Vatrogasac koji je izvršio taj herojski čin samo je skromno rekao: “Ma kakav heroj, bez moje ekipe ja sam ništa”.

Zahvaljujući munjevitoj reakciji vatrogasaca, nije bilo opasnosti da se požar proširi i na druge kuće. Vatra se zadržala samo na jednom katu obiteljske kuće i nije se uspjela proširiti dalje.