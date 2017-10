POČELO NOVO SUĐENJE HORVATINČIĆU: ‘Nije psihički bolestan, no postoje elementi poremećaja ličnosti’

Na Općinskim sudom u Šibeniku nastavljeno je suđenje Tomislavu Horvatinčiću zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj su u kolovozu 2011. godine smrtno stradali talijanski državljanin Francisco i Marinella Salpietro, a na današnjem saslušanju objavljeni su rezultati vještačenja Zavoda za forenzičku psihijatriju.

‘Tomislav Horvatinčić ne boluje od duševne bolesti, odnosno od psihijatrijskih poremećaja u užem psihijatrijskom smislu i nije ovisnik o alkoholu niti o bilo kojem drugom psihoaktivnom sredstvu, a iako se u njegovom osobnom i socijalnom funkcioniranju može govoriti o elementima poremećaja ličnosti, oni ni u jednom trenutku nisu dostizali psihotični nivo’, mišljenje je to prim. dr. sc Nadice Buzine sa Zavoda za forenzičku psihijatriju zagrebačke kliničke bolnice Vrapče, koja je u nastavljenom suđenju iznijela rezultate psihijatrijskog vještačenja Horvatinčića, koje je na zadnjem ročištu u proljeće ove godine naložila predsjednica sudskog vijeća Maja Šupe.

‘Vezano za pitanje suda o ocjeni njegove ubrojivosti u vrijeme djela, dajemo alternativno mišljenje koje se prvenstveno odnosi na činjenicu je li kod ispitanika dijagnosticirano stanje sinkope, s obzirom da nije dijagnosticiran nikakav drugi teži psihijatrijski poremećaj. Ukoliko bi bila dijagnosticirana sinkopa, a ocjene od tome ne daje psihijatar, njegove voljne i intelektualne sposobnosti bile bi sužene jer osoba u sinkopi nema svijesti pa i nema takvih sposobnosti. Ukoliko sinkopa ne bi bila utvrđena, u užem psihijatrijskom smislu ne nalazi se elemenata na osnovu kojih bi ispitanikove sposobnosti shvaćanja značenja djela i upravljanja svojom voljom, bile smanjene u bilo kojem smislu’, rekla je forenzička psihologinja Buzina.



Sudska vještakinja Vesna Šerić kazala je kako ostaje pri dosadašnjem mišljenju da je u trenutku nesreće postojala mogućnost događanja sinkope, no da ne postoje dokazi koji bi na to upućivali, kao i da postoji mogućnost gubitka svijesti no zbog nekog drugog razloga.

Zastupnica optužbe Irena Senečić pitala je vještakinju Buzin je li njezino vještačenje o ubrojivosti optuženoga uopće bilo potrebno na ovom suđenju, na što je Buzin odgovorila potvrdno te dodala da joj je ovo pitanje bilo postavljeno prije uvida u dokumentaciju, rekla je da bi odgovor tada bio drugačiji.

‘Ovo suđenje je cirkus’

Tužiteljica je potom sugerirala kako obrana ide u smjeru neuračunljivosti optuženog na što se sutkinja naljutila te, iako je zastupnica optužbe rekla da je razmišljala retorički, joj uzvratila da se onda i ona, retorički, pita treba li podići novu optužnicu, protiv neubrojive osobe.

‘Ja znam zašto postavljam to pitanje’, rekla je zastupnica optužbe Senečić nakon čega se sutkinja obratila novinarima i rekla: ‘Sin pokojnih Talijana kaže da je ovo cirkus, da je hrvatsko pravosuđe cirkus, a ja bih da kažete da ovo nije cirkus, nikakva sprdačina, nego da ovdje radimo ozbiljan posao i na valjani način pokušavamo utvrditi činjenice kako bi ovo sudsko vijeće moglo donijeti odluku! A ne da se priča da su hrvatsko pravosuđe i Maja Šupe cirkusanti i da sutkinja Šupe radi cirkus. U tom smislu je pitanje postavila zastupnica optužba’, rekla je sutkinja.

‘Tako se moje suđenje tretira, nastavila je predsjednica šibenskog sudskog vijeća, kao cirkus, iako sam izrazila sućut sinu stradalih. Ja nisam bijesna sutkinja koja s obrušila na novinare, nego profesionalac i sudac hrvatske države. Nisam mjesna sutkinja! Mene i moj rad komentiralo je Hrvatsko novinarsko društvo i pisalo da me narod izabrao i da odgovaram narodu. Provjerite tko bira suce i na koji način i ostavite se moga imena i prezimena i ocjenjivanja moga rada, dragi novinari i televizijo’, poručila je predstavnicima medija sutkinja Maja Šupe.

Iznošenje obrane najavljeno za srijedu

Potom je nastavljeno suđenje u kojem je sutkinja odbila opetovani prijedlog optužbe da se ispita sudski vještak Jurica Pešo te da se u spis unese skica koju je nakon nesreće nacrtao Horvatinčić. Zatražila je da se dostavi prekršajna evidencija optuženoga, kao i evidencija o njegovoj vozačkoj dozvoli i liječničkim pregledima radi dozvole jer smatra da bi Horvatinčić trebao liječnicima prijaviti svoje navodno stanje sinkope.

‘On nakon nesreće upravlja vozilima, a ima sinkopu. S obzirom na svoje stanje trebao bi raditi novo liječničko uvjerenje. Je li uopće prijavljeno njegovo novo zdravstveno stanje? Ako se okrivljeni brani stanjem sinkope u kojem se iznenada pada u nesvijest, trebao bi prijaviti da u vožnji može ostati bez svijesti’ rekla je tužiteljica Senečić.

Iznošenje obrane Tomislava Horvatinčića bit će iznijeto u srijedu kada će se čuti i završne riječi optužbe i obrane na ponovljenom suđenju za izazivanje pomorske nesreće kod Primoštena gdje se zagrebački poduzetnik gliserom zabio u talijansku jedrilicu i tako skrivio smrt dvije osobe.