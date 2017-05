HOROR NA KVATRIĆU: POTRESNA SVJEDOČENJA NA SUĐENJU VOZAČU UBOJICI: ‘Bježao je, ali sam ga stigao… Užasno je bazdio na alkohol’

Jako mi je teško prisjećati se tog trenutka. Još uvijek se liječim od posljedica te nesreće, rekla je Mara Sudar jedna od žrtava Nikole Kovačevića, vozača optuženog za izazivanje tragične prometne nesreće na Kvaternikovom trgu u travnju prošle godine.

Potpuno pijan svojim Audijem naletio je na skupinu pješaka usmrtivši Ljiljanu i Aleksandra Kovačevića. Još dvije osobe u nesreći su ozlijeđene.

Snažan udarac u lijevu stranu

Jedna od njih je Mara Sudar, koja je te večeri, svega nekoliko trenutaka prije nesreće, s Ljiljanom i Aleksandrom izašla iz obližnjeg restorana.



‘Mi smo prijatelji od fakultetskih dana, a oni su u Zagreb iz Dubrovnika došli na liječničke preglede. Išli smo prema njihovu apartmanu. Bio je to i put prema mojoj kući. Ja sam bila između njih dok smo hodali prema Galjufovoj ulici.

Nakon što smo prešli Domjanićevu ulicu osjetila sam snažan udarac. Udario me automobil u lijevu stranu i pala sam. Teško sam disala. Uopće nisam znala što se dogodilo. Priskočila mi je u pomoć jedna djevojka i rekla da je studentica medicine.

Potjera za odbjeglim vozačem

Budući da sam stvarno teško disala, pomagala mi je sve dok nije došla Hitna pomoć. Mene su odvezla treća kola koja su stigla tamo. Činilo mi se da je trajalo cijelu vječnost’, prisjetila se s mukom svjedokinja koja evidentno nije mogla podnijeti činjenicu da se u sudnici morala nalaziti u blizini Kovačevića, čovjeka koji je skrivio nesreću.

U pomoć ozlijeđenima priskočio je i Maksimilian Orešković koji sam kobni nalet nije vidio. No, dok je sjedio s djevojkom u obližnjem kafiću čuo je snažan udarac, te pogledao što se dogodilo. Kad je prelazio ulicu čuo je jednu prodavačicu cvijeća s Kvaternikovog trga kako viče: ‘Bježi! Bježi!’

Bio je jako pijan, sve je bazdilo

Pogledao je prema vozilu i vidio da nema vozača.

‘Netko je trčao prema Galjufovoj ulici pa sam krenuo za njim. Bio sam dosta udaljen, no on je pao pa sam ga sustigao i zadržao do dolaska policije. Osjetio sam oko njega miris alkohola. Nisam mogao vjerovati kako je jako bazdio. Pogledao sam ga i shvatio da uopće ne zna što se dogodilo. Davao mi je ruku kako bih mu pomogao da se digne i po njegovim očima vidjelo se da je jako akoholiziran’, opisao je svjedok.

