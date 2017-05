HOĆE LI UBOJSTVO S RIBNJAKA BITI RIJEŠENO? Majka ne odustaje od pravde za Despića, tužitelji uvjereni da imaju krivca

Iako nije željela komentirat današnju odluku Županijskog suda u Zagrebu koji je Aleksandra Koprenicu nepravomoćno oslobodio krivnje za ubojstvo Frane Despića i ranjavanje Domagoja Ljubunčića u sukobi što se 15. ožujka 2008. godine dogodio u parku Ribnjak, majka ubijenog mladića Jadranka Despić jasno je dala do znanja da neće odustati od traženja istine i krivca za sinovu smrt.

Frane je zadobio smrtonosne ubode nožem – dva u prsa, jedan u ruku i tri u leđa, dok je Domagoj ranjen u glavu i nogu.

Uhićenje nakon nekoliko sati

Iako je Koprenica uhićen već idućeg jutra zbog sumnje da je upravo on počinitelj ubojstva, ni nakon devet godina nije utvrđeno tko je te večeri na Ribnjaku zadao Despiću kobne ubode.

UBOJSTVO NA RIBNJAKU KOJE JE ŠOKIRALO ZAGREB: Aleksandar Koprenica oslobođen krivnje za likvidaciju 18-godišnjeg Frane Despića



Naime, tijekom sudskog procesa što je počeo 2015. godine kada je dozvoljena obnova jer se pojavila nova svjedokinja, provedeno je niz vještačenja, a ispitani su i ponovno brojni sudionici sukoba.

U sukobu nitko niša nije vidio

U općem metežu koji je izbio čak ni Ljubunčić nije vidio tko ga je ubo nožem. Tek je od policajaca doznao da mu je prijatelj ubijen. Doduše opisao je jednog visoko mladića koji je imao nož u ruci, no kasnije se ispostavilo da to nije bio Koprenica.

Novi dokazi o okrutnom ubojstvu na Ribnjaku

Mlađi brat Frane Despića također je te večeri bio u parku Ribnjak, no njega policija nije odvela na prepoznavanje mogućih počinitelja. Što se tiče Koprenice, njega je, kako je izjavio, vidio tek na suđenju.

Tko je vikao ‘Idemo se pikati’?

‘Idemo se pikati’, bile su riječi mladića odjevenog u zelenu majicu, kojeg je jedan od svjedoka opisao tijekom postupka, ali, prema njegovim riječima, to nije bio Koprenica. Tim više što je okrivljeni tijekom sukoba na sebi imao crvenu jaknu.

Na toj jakni nisu pronađeni tragovi neke druge osobe. Tragova nije bilo ni na nožu što ga je te večeri imao uz sebe.

‘Bio je to višenamjenski alat koji je imao i nož. Ja sam njime otvarao boce, a kada je počeo sukob digao sam ruke da se obranim. Nož se u tom trenutku zaklopio i porezao me, pa sam ga bacio’, rekao je u svojoj obrani Koprenica. Njegove riječi potvrdila su još dva svjedoka, dok su vještaci na njegovom nožu pronašli samo tragove njegove krvi. To je bilo ključno za donošenje ovakve presude.

Tužiteljstvo ne odustaje

Zamjenik županijske državne odvjetnice Silvije Sušac uvjeren je pak da će u nastavku procesa ipak dokazati Kopreničinu krivnju. To temelji na tvrdnji vještaka sudske medicine koji je u svom iskazu naveo kako je i nožem kakav je imao Koprenica bilo moguće počiniti ubojstvo. Osim toga, prema dokazima u optužnici, prema zakljčku tužiteljstva, proizlazi da nitko osim Koprenice te večeri u parku Ribnjak nije imao nož, zbog čega je onda jedino moguće da je on usmrtio Despića.