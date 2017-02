HLOVERKA NA SUDU: ‘Samo sam se šalila, labradori vole djecu i kućni su ljubimci’

Hloverka Novak Srzić našla se na optuženičkoj klupi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu jer je prošlog srpnja u Jutarnjem listu objavila autorski članak naslova Labrador s HRT-a donio mi je turiste, piše Jutarnji.

Sporni tekst uvrijedio je tadašnjeg ravnatelja HRT-a Gorana Radmana koji ju je nakon objave odlučio tužiti. Danas umirovljena novinarka izjavila je na početku suđenja da nije kriva te je predložila troje HRT-ovih novinara (Branku Kamenski, Jozu Barišića i Dražena Marića) kao svjedoke koji bi trebali potvrditi da se Radnama doista zvalo labradorom.



Kad se nakon tpga Radmanova odvjetnica Vanja Drenški Lasan glasno zapitala zašto zašto bi netko nekoga uopće morao zvati psom optužena je novinarka svima objasnila da se samo šalila. “Nisam nikoga htjela uvrijediti. Labradori su najbolji psi. Vole djecu i kućni su ljubimci”.

Radman se ne smatra psom jer ima roditelje

Sudac Marko Benčić ispitivao je tijekom saslušanja Radmana smatra li se uvrijeđenim ili oklevetanim te zašto ga je riječ labrador povrijedila, a osvrnuo se i na dio teksta Novak Srzić u kojem piše da mu je prilikom zapošljavanja na HRT-u pomogao neki bljedoliki mentor.

“Ja sebe ne mogu nazvati psom. Imam roditelje i smatram se čovjekom. Povezuje me se zapravo s urotničko-špijunskom skupinom Labrador koja je htjela svrgnuti pravnim poredak RH početkom rata”, poručio je uvrijeđeni Radman.

Hloverka Radmana otužila da je do posla došao preko veze

“Što se tiče bljedolikog mentora, insinuira se da je moj izbor za glavnog ravnatelja povezan s bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem koji je bljedolik. A to nije istina. Mene je izabrao Sabor! Članak me uvrijedio i svjesno me se diskreditiralo kao čovjeka i kao ravnatelja televizije. A može li se to tretirati i kao kleveta, neka ocijeni sud”, nastavio je sad već bivši ravnatelj HRT-a te sudu ukazao na činjenicu da je u vrijeme izlaska spornog članka Novak-Srzić bila u postupku otkazivanja otkaza o radu zbog opetovanog kršenja ugovora o radu i temeljnih akata HRT-a.

Hloverka tvrdi da je na HRT-u vladala strahovlada

Sudac je u jednom trenutku Radmana pitao ima li nešto protiv Novak Srzić. “Obično sve ima neki motiv, prikriveni sukob, netrpeljivost…”

“O kolegici Novak-Srzić nikada nisam ništa javno govorio. Ništa što bi se moglo dovesti u kontekst sukoba. Članak koji je napisala, isprovociran je njezinim otkazom. Politički je motiviran jer je ona bila politički aktivna i povezana sa političkim strankama. Dakle, sve je što ja nisam. I ne, o meni nikad ranije nije pisala nikakve tekstove i nikada nisam imao dojam da su naši poslovni odnosi opterećeni nekim problemom, niti se o meni pisalo negativno dok sam davno još bio direktor Televizije Zagreb”, zaključio je Radman na što se Hloverka Novak-Srzić nije uspjela suzdržati pa je prokomentirala: “Da, tad je vladala cenzura. Strahovlada!”, piše Jutarnji.