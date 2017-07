HEROJSKI POTHVAT NA OLUJNOM MORU KOD NJIVICA: Supružnici spasili dvoje turista: ‘Odjednom smo vidjeli ruke, nisu imali snage’

U četvrtak oko 18 sati u blizini Njivica, pet nautičkih milja od obale usred naleta olujne, na mahove orkanske bure i valova od tri metra, odvijalo se dramatično spašavanje.

Supružnici Dorijan i Amela Curać upravo su se vraćali s kraćeg putovanja u matičnu luku Bakar.

“Desetmetarskim brodom Damor furia 900 plovili smo iz pravca Glavotoka prema Bakru brzinom od 17 do 18 nautičkih milja. Kao iskusni pomorski časnik s 25 godina staža, ukopčao sam radar i stalno provjeravao uređaje. Supruga mi je čak i spočitnula u jednom trenutku da šta stalno gledam u uređaje, da gledam naprijed, jer vidiš kako zapljuskuju veliki valovi”, prepričava događaj Curać.

Neobična točkica

Kaže da je na radaru negdje kod Malinske ugledao točkicu, ali ništa drugo se nije vidjelo. Ipak, proradio mu je instinkt, te se odlučio približiti ‘točkici’, ali na 300 metara još ništa nije vidio. Tek negdje na udaljenosti od 12 metara njegova supruga je viknula da je to je neka barčica, koja se sigurno odvezala i pluta. Tek kad su došli na deset metara shvatili su da je riječ o jet skiju, koji napušten pluta.



“Na jet skiju sam ugledao oznaku 188-OM, no znao sam da nešto tu ne štima, nazvao sam 112, javio poziciju na kojoj smo se nalazili i što smo pronašli, pa su me odmah spojili s Lučkom kapetanijom. Na karti sam obilježio mjesto pronalaska jet skija, a iz Lučke kapetanije su rekli da ga pokušam vezati i da se odvezem, ali mi se ipak učinilo da trebam ostati i pričekati kontakt kapetanije s vlasnikom jet skija i tek potom krenuti u tegalj”, opisao je za Novi list

Tad je počela prava borba s jet skijem, jer valovi su bili ogromni, te ga nisu mogli dohvatiti, brod od pet tona more baca dolje, a ski jet od 400 kilograma gore. Trebalo im je barem petnaest minuta da ga privežu, supruga je u jednom trenutku skoro pala s broda kad je pokušavala uhvatiti konop. No na kraju su ga ipak uspjeli privezati. I što tad, gdje s njim? U Malinsku, Njivice ili Omišalj? Lučki kapetan im je rekao da gdje god žele. No Curaću nije jasno kako netko nešto može izgubiti, a da nije prijavio. Odluka mu je bila slučajna, odlučio je krenuti prema Njivicama, ali nešto mu nije dalo mira, te je još jednom provjerio jet ski i vidio da nema na njemu sigurnosni ključ. A ako je netko i bio na tom jet skiju, ključ mora biti uz nautičara, ali dio ostaje na plovilu.

Šokantan poziv

Uskoro mu se javlja vlasnik plovila koji mu kaže kako ga je zvala Lučka kapetanija i obavijestila da su našli jet ski.

“Kažem mu da ga teglim u Njivice, a s druge strane telefona četiri sekunde tajac, muk. Jer on zna, a ja ne znam. ‘A gdje su putnici?’ pita me u jednom dahu. Koji putnici, pitam ja, a on odgovara, ‘Dvoje stranca’. Pitam ga je li prijavio nestanak, odgovara da još nije, da ih traže. Kratko sam mu rekao da prijave nestanak i završili smo razgovor. Nazvao sam 112 i obavijestio ih da je dvoje ljudi u moru na toj poziciji”, opisuje Curać.

“Pribrao sam se i odlučio da ćemo krenuti u potragu. Sasvim slučajno odaberem rutu između Malinske i Njivica i najedanput, iz mora na pet metara udaljenosti ugledam prsluk i uzdignute ruke muškarca. Na rubu snaga, u šoku. ‘Hvala vam, hvala vam’, govori nam, dok ga nagovaram da se ulovi za jet ski jer se lakše popeti se na njega, nego na brod. Pitam ga je li još netko s njime, on odgovara – djevojka. Vozio sam još četiri, pet minuta kada sam ugledao u moru još dvije ruke kako mašu. More ih je odvojilo najmanje 500 metara. Ona je bila u potpunom šoku. Kad se i ona popela na jet ski, zagrlili su se i opet pali s njega, mislio sam da će se utopiti, bili su bez snage. Zvao sam Pomorsku policiju, obavijestio ih o nezgodi i krenuli prema Malinskoj. Komunicirao sam cijelo vrijeme samo da se ne sruše”, dramatično prepričava Curać.

Oporavili se i otišli kući

Zatim su naišli na gliser iznajmljivača jet skija, koji su ukrcali sturiste u brod, i zahvalili Curaćima što su ih našli. Dorijan Curać ih je zamolio da obavijeste 112 i da im kažu da su im predali pronađene osobe. No, nakon pola sata kad smo Curaći stigli u Bakar, zovu ih s 112 i pitaju zašto nisu javili da su pronašli nautičare koji su pali u more. Nakon objašnjenja, zahvalili su im se.

Vlasnik koji je iznajmio jet ski strancima nije želio previše komentirati incident, samo je rekao da su Belgijanci otišli kući i da su se brzo oporavili od neugodnog iskustva.