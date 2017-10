HDZ-OVAC IZ ZADRA KOJI JE PRETUKAO NEĆAKA: ‘Da sam ga tukao šakom, priča bi drugačije završila jer sam se bavio boksom’

Zadarski pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo, HDZ-ov, Mario Pešut proglašen je krivim i novčano kažnjen na Prekršajnom sudu u Zadru zbog obiteljskog nasilja. Krajem svibnja je pretukao svog nećaka kojega je šakama izudarao po glavi i leđima, no tvrdi da je on u cijeloj priči žrtva nasilja.

Pešut je pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u gradu Zadru te je član Gradskog obora zadarskog HDZ-a. Iako je na sudu proglašen krivim, on sam tvrdi kako to nije istina te da je on u stvari žrtva obiteljskog nasilja, piše 24 sata.

HDZ-ovac se 25. svibnja najprije posvađao s nećakovom majkom, a potom se fizički obračunao i s mladićem.

‘On se meni prije toga unio u lice i opsovao mi majku pa sam ga zato trisnuo’

“To nije istina. Udario sam mu dva šamara, a da sam ga tukao šakom, priča bi drugačije završila jer sam se bavio boksom. On se meni prije toga unio u lice i opsovao mi majku pa sam ga zato ‘trisnuo’. Meni bi bilo najlakše platiti tih nekoliko stotina kuna, ali nisam kriv! Oni me godinama teroriziraju”, komentirao je incident pročelnik Pešut i dodao da će na sudu dokazati da je on žrtva obiteljskog nasilja.



Sasvim drugačiju verziju ima pak Karlo Pešut, pročelnikov nećak. On je za Index.hr ispričao kako ga je stric Mario u alkoholiziranom stanju izudarao šakama po glavi i leđima i to nakon što je on stao u obranu svoje majke koju je pročelnik krenuo udariti. Pešut im je navodno zaprijetio i da će ih ubiti.

Navodno je prijetio i da će ih ubiti

“Incident se dogodio 25. svibnja navečer nakon što smo se moja majka i vratili iz jednog trgovinskog centra. Moram prvo spomenuti da pročelnik Pešut, dakle, moj stric, živi u jednom dijelu obiteljske kuće, u drugom sam ja, a moji roditelji žive u trećem dijelu. Svatko živi u svom stanu, svi smo odvojeni jedni od drugih. Dakle, kad smo se vratili iz šopinga, majka je otišla u vrt kako bi zalila cvijeće koje je nekoliko dana ranije posadila u naš zajednički vrt. Kada je došla u vrt, majka je vidjela da je cvijeće iščupano i razbacano po dvorištu. Ja sam se u tom trenutku nalazio na prozoru jer sam išao zapaliti cigaretu. Majka je mog strica pitala zašto joj je iščupao cvijeće i pobacao ga po vrtu, na što joj je on odgovorio salvom teških uvreda, govorio joj je da je kurva i u tom trenutku sam vidio da je krenuo fizički i rukama prema njoj, vičući da će je ubiti. Istog trena sam sišao u vrt i stao između njih kako bih spriječio sukob”, kazao je Karlo Pešut.

Zadarski gradonačelnik Branko Dukić slučaj obiteljskog nasilja i nepravomoćnu sudsku presudu je kratko komentirao rekavši kako će “Gradska uprava poštovati sve propisane zakonske odredbe neovisno o kome se radi”.