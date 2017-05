‘HALO, ODI PROVJERI JESAM LI UDARIO ČOVJEKA ILI DIVLJAČ’: Nakon deset piva sjeo za volan, ubio pješaka pa pobjegao s mjesta nesreće

Podignuta je optužnica protiv 36-godišnjeg vozača BMW-a iz Kraljevice zbog izazivanja prometne nesreće u Kukuljanovu u siječnju ove godine u kojoj je prouzročio smrt jedne osobe, a zatim pobjegao s mjesta nesreće.

Protiv 36-godišnjeg Alena Lukarića koji je, s 2,24 promila alkohola u krvi, udario pješaka Slavoljuba Kuzmanovića i pobjegao s mjesta nesreće, podignuta je optužnica zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je prouzročio smrt jedne osobe, a optužen je i zbog nepružanja pomoći osobi u opasnosti koju je sam prouzročio.

Teška prometna nesreća dogodila se 12. siječnja ove godine oko 20.50 sati u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, kad je Lukarić u alkoholiziranom stanju upravljao BMW-om 525 te pri brzini od 65km/h vozilom naletio na Kuzmanovića koji je pretrčavao kolnik na mjestu izvan obilježenog pješačkog prijelaza.

Nesretni pješak je nabačen na poklopac motora i staklo vjetrobrana, a nakon toga i na lijevi kolnički trak. Svjestan težine posljedice, vozač Lukarić se vozilom udaljio s mjesta tragedije, ne ukazavši pomoć ozlijeđenom pješaku koji je od posljedica zadobivenih mnogostrukih teških tjelesnih ozljeda preminuo na mjestu događaja.



Kako piše Novi list, prilikom prvog ispitivanja optuženi Lukarić je priznao da je tog dana od jutarnjih sati pa sve do 19 sati popio devet, deset piva te da dolaskom na mjesto nesreće nije primijetio pješaka sve dok ga nije udario, dok ga nije odbacio na haubu, nakon čega je zbog šoka nastavio s vožnjom. Nazvao je, kazao je, svog prijatelja tražeći da ode na mjesto nesreće i vidi što se dogodilo s čovjekom, no kad mu je on javio da je čovjek mrtav i da se odmah javi policiji i preda, on to, kazao je, jednostavno nije učinio, već je otišao kod svog prijatelja zajedno s bivšom suprugom, gdje je i uhićen.

Svjedok je potvrdio da ga je te večeri nazvao optuženi, tražeći da mu pomogne jer da je kod Peveca udario u nešto, a ne zna je li u čovjeka ili u neku divljač. Svjedok je došao do mjesta nesreće i vidio da pješak leži nepokretno te nazvao okrivljenog i rekao mu da je ubio čovjeka, da se vrati na mjesto događaja i ode na policiju, ali mu je, kazao je svjedok, optuženi prekinuo telefonsku vezu.