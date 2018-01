GRUPA TINEJDŽERA KOD BENKOVCA SKORO POMRLA NA NOVOGODIŠNJEM TULUMU: ‘Cijelo selo danas bruji o tome’

Iz prostorije u kojoj su mladi slavili Novu godinu odjednom se začuo vrisak te je jedna od djevojaka u panici počela dozivati prijatelje.

U mjestu Pristeg kod Benkovca članovi grupice tinejdžera umalo su ostali bez života zbog nepažnje i ignoriranja uputa. Naime, troje mladih ljudi gotovo se otrovalo ugljičnim monoksidom koji je ispuštao agregat koji su dobili kako bi imali struju i grijanje u prostoriji bivše trgovine koju su iznajmili u svrhu dočeka. Budući da u prostoriji nije bilo grijanja, mladež je nabavila grijalicu na struju koja je radila uz pomoć dizelskog agregata koji je ispred prostorije postavio jedan od roditelja.

Djevojke u dobi od 16 i 18 godina te jedan 15-godišnjak zatvorili su vrata prostorije u kojoj su se zabavljali i unutra unijeli agregat.

Nisu smjeli zatvoriti vrata

‘Stavio je on njima agregat, ali ispred prostorije. To vam je ovdje pokraj škole, prazan prostor u kojem je ranije bio dućan, tu je mladost odlučila čekati Novu godinu. Ali agregat njima nije stavljen u prostoriju, čovjek ga je montirao ispred, pa zna se koliko je to opasno. Al’ dica ka’ dica, bilo im hladno pa su unijeli agregat kako bi se mogli grijati i puštati glazbu, a još su i vrata zatvorili’, ispričao je jedan mještanin za Slobodnu Dalmaciju.



Oko 2 sata poslije ponoći dvojica 16-godišnjaka i 18-godišnji mladić izašli su van, dok su dvije djevojke ostale unutra. Jedna od njih je u međuvremenu otišla kući. Iz prostorije se odjednom čuo vrisak te je jedna od djevojaka u panici počela dozivati prijatelje.

Izgubio svijest

‘Dođi brzo unutra, molim te, prijateljica nam je pala u nesvijest i ne daje znakove života! I meni je loše, dođi, pomozi nam’, vikala je. Mladić je odmah dotrčao te počeo iz prostorije izvlačiti djevojku koja je pala u nesvijest, no tada se srušila i njezina prijateljica. Što se točno poslije dogodilo mladić se ne sjeća jer je i sam ubrzo izgubio svijest.

‘Tada su u stari dućan dotrčala ova dvojica koja su ostala vani i vidjela njih troje kako nepomično leže. Prvo su izvukli 18-godišnjeg mladića, a 16-godišnji mladić je počeo zvati Hitnu pomoć. Dok je on ekipi Hitne pomoći objašnjavao što se dogodilo i gdje trebaju doći, drugi je ušao u prostoriju kako bi izvukao i spasio djevojke. No, tada i je on pao u nesvijest’, rekao je jedan od upućenih u događaj.

Nema prijave

Tinejdžeri su vozilima Hitne prevezeni u zadarsku Opću bolnicu. Očevid je obavljen, no prijava vjerojatno neće biti. Naime, osoba koja je djeci ustupila agregat na korištenje upozorila ih je da vrata prostorije moraju biti otvorena, što oni nisu poslušali. Nedugo nakon što su zatvorili vrata, plin je počeo djelovati.

Tinejdžere su tako spasili njihovi prijatelji. ‘Pa cijelo selo danas bruji o tome! Čovik ‘oće najbolje, a vidiš kako mladost misli da sve zna. Mi što koristimo agregate predobro znamo koliko su opasni. Taj ugljični monoksid što iz njega izlazi te otruje, a da ni ne znaš kad i kako’, rekao je jedan mještanin.