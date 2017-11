PEDOFIL U INVALIDSKIM KOLICIMA OPET NAPASTUJE DJECU PO ZAGREBU: Dječake mami da ga odguraju u grmlje pa prijeti da će izvaditi pištolj

Tri i pol godine robijao je danas 29-godišnji muškarac zbog pedofilije. No, taj seksualni predator, koji je zbog svojeg invaliditeta osuđen na život u kolicima, očito nije naučio lekciju.

U travnju ove godine muškarac u invalidskim kolicima zamolio je devetogodišnjaka da ga odgura do vrtića nasuprot škole u jednom istočnom zagrebačkom kvartu. Nakon što je dječak to učinio, čovjek je zatražio da ga odgura do grmlja te je potom zamolio devetogodišnjaka da mu iz džepa izvadi mobitel.

“Bilo mi je to čudno, pa mi je rekao: ‘Izvadit ću pištolj’. Počeo sam jako vrištati i trčati prema školi. Zbog svega toga još uvijek sam u strahu”, prepričao je dječak svoje stravično iskustvo istražiteljima krajem travnja, doznaje Jutarnji list. Zbog ove prijetnje 29-godišnjaku se ovih dana sudi na Općinskom sudu, dok se slučaj navodnog seksualnog zlostavljanja na splitskom području minulog ljeta još uvijek istražuje.

Tri i pol godine zatvora

Uhićeni invalid pred sudom se branio da se tog kobnog dana samo trebao pomokriti, no s obzirom na prijašnje delikte, teško je vjerovati da će mu sud povjerovati.



Naime, 29-godišnjak je već proveo tri i pol godine u zatvoru zbog seksualnog zlostavljanja djeteta. U prosincu 2013. godine je na Kvaternikovom trgu tražio tada 12-godišnjaka da ga pogura kolicima do navodno parkiranog automobila u garaži.

Potom je navodio dječaka do izdvojene prostorije gdje mu je počeo postavljati intimna pitanja. Nakon što je dobio odgovore, izvadio je pištolj i zapovjedio dječaku da se skine. Samo zahvaljujući slučajnim prolaznicima dječak je uspio pobjeći seksualnom predatoru.

Muškarac se kasnije branio da nije imao pištolj te da je dječaka dirao “samo po gornjem dijelu tijela”.

Osoba nedovoljnog duševnog razvoja

Inače, muškarac dolazi iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, a evo što je majka osumnjičenog rekla sudu.

“Moj sin kod sebe nema oružje niti ga ima u kući. Takav je od rođenja. Povremeno zna imati neki epileptični napadaj i to kad ga ja, kao majka, udarim ili vičem na njega, onda skoro padne iz kolica. Stalno kao majka upozoravam i vičem na djecu i boje me se”, izjavila je.

Vještak psihijatar je, piše Jutarnji list, istaknuo da je riječ o osobi nedovoljnog duševnog razvoja što je posljedica moždanog oštećenja koje je umanjilo intelektualnu funkciju pa je opće mentalno funkcioniranje na razini blage metalne retardacije.