GOBAC U SVOM STILU NAPRAVIO SHOW U SUDNICI: ‘Ne derite se na mene. Nisam niš’ kriv!’

Frontmen grupe Psihomodo Pop Davor Gobac do usijanja je doveo atmosferu na nastavku suđenja za aferu Core Media u kojoj su Vladimir Šelebaj Sellier i njegova bivša supruga i poslovna partnerica Dijana Čuljak optuženi za izvlačenje dvadesetak milijuna kuna iz tv-producentskih kuća.

Gobac se među svjedocima našao zbog honorara što ih je dobivao za sudjelovanje u emisijama u produkciji Core Medie.

Rasprava sa sutkinjom

‘Kulturno se sjednite i nemojte sad glumiti. Ovo je ozbiljno’, upozorila je odmah na početku sutkinja Jasna Galešić Gobca koji je u sudnicu ušetao u svom ležernom stilu.

‘Ova naša situacija tak’ je neozbiljna da sam ja zapravo jako ozbiljan’, uzvratio joj je Gobac reagiravši odmah i na ton kojim mu se sutkinja obratila: ‘Ne derite se na mene, zašto se istresate na meni? Nisam niš’ kriv’.



I dok mu je ‘nastup’ bio živopisan, svjedočenje mu je bilo prilično šturo jer se većine detalja nije mogao sjetiti. Nije tako mogao potvrditi da je potpisao ugovor za seriju Genijalci.

Dio novca na ruke, dio na račune

‘Na HRT-u je na snimanje Genijalaca dolazio je Edvin Softić. Ne znam što je točno radio i kako su bili organizirani. Pitajte one na televiziji, oni znaju. Veći dio novca za honorar sam dobio na ruke preko tajnice a manji preko računa. Isplate sam dogovarao sa Šalebajem ili Tončekom Mandićem. Dobivao sam oko 500 eura po emisiji’, opisao je. S Dijanom Čuljak, tvrdi, nikada nije surađivao.

Da je dobivao 500 eura po emisiji potvrdio je i Pjer Žardin, bivši voditelj Genijalaca. Od tog iznosa 400 eura je dobivao na ruke. Koverte s novcem su mu davali ili tajnica ili Šalebaj ili Softić.

Komičar Luka Bulić posvjedočio je da su mu za sudjelovanje u tom show-u producenti ostali dužni određeni iznos. No kako je od tada prošlo više od deset godina nije mogao precizirati o kojoj se cifri radilo. Potvrdio je da mu je dužan ostao upravo Šelebaj, kojeg je i viđao tijekom snjimanja Genijalaca, dok je čuo da je i Softić bio povezan s tim projektom.

Šelebajev pritisak na Dreleta

Davor Dretar Drele, voditelji i komičar, prije svog svjedočenja požalio se na pritiske kojima je prije dolaska na sud bio izložen.

‘Šelebaj me zvao jučer, no odbio sam komunicirati s njim. Ne treba mi tutor da mi sugerira što da kažem na sudu. To sam doživio kao pritisak’, rekao je Dretar koji je u svom iskazu potvrdio da je novac za sudjelovanje u Genijalcima dobivao isključivo preko žiro računa, no za angažman na talk showu U sridu honorar mu je isplaćivan na ruke.

‘U tom showu bio sam komentator zajedno sglumcem Vidom Balogom. Tijekom 2-3 sezone snimili smo 50-ak emisija. Isplaćivali su mi pet-šest tisuća kuna mjesečno preko žiro-računa i nešto manje na ruke. Ugovor o suradnji potpisao sam sa Šelebajem kojeg sam upoznao preko Siniše Svilana‘, prisjetio se Dretar dodajući kako za Genijalce nije imao potpisan ugovor, već samo usmeni dogovor. Softić je prema njegovim riječima za taj show organizirao goste.

Na nastavku suđenja iskaze bi trebali dati Goran Pirš, Zlatan Zuhić-Zuhra, Mario Petreković i Marko Grubnić, poznatiji kao Modni mačak.