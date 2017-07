DJEČAK (12) U VELIKOM ŠOKU NAKON TRAGEDIJE U PULI: ‘Gledao je oca kako umire, skoro pa krivi sebe’

Prijatelji Igora Živanovića iz Šimanovaca, oca koji je poginuo spašavajući 12-godišnjeg sina koji se umalo utopio u Puli, ispričali su kako strahuju za malenog koji je doživio traumu gledajući oca kako umire.

TRAGEDIJA U PULI: Preminuo je otac koji je iz valova u zadnji čas spasio svog 12-godišnjeg sina

Podsjetimo, Živanović je poginuo u petak u Gortanovoj uvali. Pokušavajući spasiti sina od utapanja, skočio je u more i utopio se. Do tragedije je došlo kad su on i sin na trenutak stali da se slikaju na stijenama. Dječak je navodno stajao na stijenama i fotografirao more, no iznenadni val ga je srušio te povukao u dubinu.

Val ga je zahvatio i udario o stijenu

Otac je odmah skočio za njim i neko vrijeme su se uspijevali izboriti s valovima, no tada je val zahvatio oca te ga udario u stijenu, nakon čega se on onesvijestio. Spasioci su utrčali u more, a liječnici su ga oživljavali preko pola sata. Prevezli su ga u Opću bolnicu Pula, gdje je preminuo.



‘Maleni Nikola je jako vezan za majku i oca. Skoro pa sebe krivi za to što mu se otac Igor utopio. Svakome se to moglo dogoditi, on se mora oporaviti i nastaviti sa životom. Igor, istinski heroj ove strašne tragedije bi to sigurno želio’, ispričali su Igorovi prijatelji za Novosti.

‘Gledao je oca kako umire’

‘Igor je skočio u more da spasi sina i eto – izgubio život. Dječaka je spasio sam Bog. On je sigurno doživio traumu jer je gledao oca kako umire’, ispričao je dječakov djed.

Dvorište Igorove kuće bilo je pusto ovog vikenda, susjedi nerado komentiraju tragediju koja je snašla Živanoviće.