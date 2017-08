‘GLAVA MU JE KLONULA I BILA JE SVA KRVAVA’: Muškarac ranjen u središtu Slatine je preminuo, nagađa se o motivima ubojstva

Uobičajeni spokoj slavonskog gradića Slatine danas oko 13.30 sati prekinula su tri hica koje je u središtu grada jedan muškarac ispalio drugome u glavu.

Pogođeni muškarac preživio je pokušaj ubojstva na licu mjesta, no nekoliko sati kasnije podlegao je ozljedama u virovitičkoj bolnici. Ubojstvo 43-godišnjeg muškarca potvrdio je Darko Žegarac, zamjenik državnog županijskog odvjetnika u Bjelovaru, piše Večernji list. Neslužbeno se doznaje da je ubojica 38-godišnjak i da su obojica iz Slatine.

Ostavio pištolj i otišao se predati u policiju

On je na parkiralištu u ulici Antuna Kovačića, ispred Javne vatrogasne postrojbe Slatina, sjedio u parkiranom Renault Twingu kada mu se, prema tvrdnjama očevidaca, preko nogostupa približio muškarac na skuteru, izvadio pištolj i kroz bočno staklo automobila pucao mu u glavu.



Nakon toga je ‘revolveraš’ spremio pištolj u pretinac skutera, a na sjedalo odložio kacigu, pa preko glavnog gradskog trga odšetao u policijsku postaju gdje je, navodno, sam prijavio što je učinio.

“Odmah smo istrčali vidjeti što se događa. Vidjeli smo taj parkirani Renault te kraj njega napušteni skuter. Prvo smo primijetili da je na automobilu razbijeno staklo. Ranjeni muškarac bio je naslonjen na vrata, a krvarilo mu je iz glave. Pozvali smo Hitnu pomoć te smo se spremali zvati policiju. Tad je netko iz obližnjega kafića povikao da je pucač ostavio pištolj i otišao se predati policiju”, kazao je za 24 sata jedan od očevidaca.

Ubojica ustrijelio ljubavnika svoje žene

Kazao je još kako su on i ostali okupljeni dozivali ustrijeljenog muškarca, no on im se nije odazivao. Glava mu je bila klonula i sva krvava – kaže.

“Disao je, ali očito nije bio pri svijesti. Čuo sam da su ga živog prebacili u bolnicu, a što je bilo dalje, ne znam”, kazao je spomenuti očevidac.

Odmah nakon ovog događaja Slatinom su počele kolati razne priče o mogućem motivu koji je jednog muškarca nagnao da puca drugome u glavu. Neki spominju da je u pitanju ljubavni trokut.

Večernji list piše kako se u Slatini priča da je ubojica ustrijelio ljubavnika svoje supruge, s kojim ova živi već nekoliko mjeseci. Navodno su se njih dvojica već sukobili prije četiri mjeseca kada je suprug pretukao ženinog ljubavnika.