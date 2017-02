‘GENIJALNA’ OBRANA PROVALNIKA U MAMIĆEVU VILU: ‘Zapravo smo išli prositi, a rukavice smo nosili jer je bilo hladno’

U veljači prošle godine na meti provalnika našla se vila Zdravka Mamića na zagrebačkom Tuškancu. Zbog tog događaja na optuženičku će klupu 26-godišnji Tino M. i 20-godišnji Daniel S. koji su tom prilikom, tereti ih se, otuđili predmete vrijedne oko 400.000 kuna.

Dvojac je uhićen zahvaljujući snimci nadzorne kamere koja je snimila vozilo kojim su se dovezli na Tuškanac, a istražiteljima su posao olakšali i sami provalnici ostavivši za sobom tri otiska prsta.

Auto posudio od šogorice

Videonadzor je snimio i sam čin obijanja staklenih vrata na prizemnoj terasi, no optuženici tvrde da nisu provalili. ‘Došao sam na ideju da zajedno s prijateljima idemo prositi kod Mamića pa sam u tu svrhu i posudio auto od šogorice. Znao sam gdje živi Mamić jer sam tamo nekad odlazio u diskoteku. Vozio sam Touran do Tuškanca i ostavio ga parkiran 50 metara dalje od njegove kuće. Jedan od maloljetnih prijatelja ostao je u autu dok smo Daniel, ja i drugi maloljetnik preskočili ogradu. Prvo smo kucali na vrata, ali nitko nije otvorio pa smo se stepenicama popeli do staklenih vrata koja su bila otključana. Nismo provaljivali. Ušli smo u kuću i iz spavaće sobe uzeli jastučnicu u koju smo stavili nekoliko košulja i alkoholna pića’, rekao je pri davanju iskaza Tino M.

Kažu da nisu došli pljačkati

Dodao je i kako su pred Mamićevu kuću došli s namjerom da prose, a ne da provaljuju te da su tijekom pohoda kroz Mamićevu kuću na rukama imali rukavice – jer je bilo hladno, piše Jutarnji.



Drugi osumnjičenik je djelomično priznao krađu rekavši kako su u vilu ušli nakon što su zvonili, a nitko nije otvarao. Tvrdi da su uzeli košulje, hlače, alkoholna pića i 100 eura, ali ne i dragocjenosti za koje ih se tereti.

Zdravko Mamić nije odmah uočio što je sve ukradeno jer su sve stvari ukradene uz, kako kaže, sobe njegove kćeri. provalnici su za sobom ostavili razbacanu kuću, a očevidom je utvrđeno i oštećenje na staklenim vratima kroz koja su ušli, što potkrjepljuju i snimke nadzorne kamere.