FATALNA RUBY PREKO FEJSA ZAVELA ODVJETNIKA IZ ZAGREBA: Kada je htio prekinuti, ucjenjivala ga golišavim fotografijama?

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu počelo je suđenje 32-godišnjoj Marini Grgić, odnosno Ruby Mayer kako se predstavlja na Facebooku, okrivljenoj da je 32-godišnjeg zagrebačkog odvjetnika A.B. ucjenjivala i iznuđivala svojim golišavim fotografijama.

Njihovo je poznanstvo započelo putem Facebooka i pretvorilo se u noćnu moru. Odvjetnik koji je podnio kaznenu prijavu protiv fatalne Ruby tvrdi da je njihov odnos bio isključivo virtualan uz razmjenu fotografija, dok okrivljena tvrdi da je bilo mnogo više od toga, da su se viđali te da joj je odvjetnik davao novac za odjeću i mobitel, piše Jutarnji list.

Pričala mu o seksualnim iskustvima

Na jučerašnjem ročištu ucijenjeni je odvjetnik govorio o nevoljama u kojima se, kaže, našao nakon što se upoznao s okrivljenom i s njom razmijenio oko pet tisuća poruka.

“Žao mi je da je do ovoga došlo jer sam pokušavao sve mirno riješiti. Preko Facebooka mi je od kraja 2014. slala obnažene fotografije koje sam joj komentirao i komplimentirao. Pričala mi je o svojim seksualnim iskustvima, a ja njoj o seksualnim maštarijama. Na početku naše komunikacije sam joj rekao da imam curu, a u ljeto 2015. sam s Marinom odlučio prekinuti svaku komunikaciju jer je moja tadašnja djevojka, a današnja supruga, zatrudnjela. Zamolio sam ju da obriše sve poruke koje smo razmijenili, ali me je potkraj 2015. tražila za to 2000 kuna. Odbio sam joj ih dati pa mi je poslala poruku u kojoj traži 3000 kuna ili će u suprotnom doći k meni doma i sve reći djevojci. U tri navrata sam joj uplatio po tisuću kuna, no ona je tražila još novih 10.000 pa sam je blokirao na Facebooku da bi me nakon toga počela zvati sa sakrivenih brojeva. Lani u ožujku mi je, pak, došla pred kuću i radila scene pa sam ju, čim se htjela približiti vratima, omeo, pošpricao peper sprejem (za pse i mačke dok šetam dijete) te joj uzeo mobitel i obrisao svu našu komunikaciju na Facebooku”, ispričao je odvjetnik koji se našao u ulozi podnositelja prijave.



Odvjetnik izričito tvrdi da nije bilo seksa

Iako je ustrajavao u priči da među njima nije bilo seksualnog odnosa tijekom šestomjesečnog druženja uživo, odvjetnik je odgovarajući na pitanja suca, tužitelja i optužene ipak priznao da se u njegovu uredu dogodila “neka vrsta predigre”. Također tvrdi kako se iz njezinih poruka može iščitati da među njima nije bilo seksa te da ju je osim za iznudu trebao prijaviti i za nametljivo ponašanje.

“Siguran sam da je već nakon prvog susreta, jer sam želio vidjeti s kime komuniciram na internetu, planirala iznudu”, kazao je odvjetnik.

Kako prenosi Jutarnji list, odvjetnik je rekao i da je posredovanjem njezine majke pokušao mirno riješiti odnos s njom te da mu je okrivljena u jednom trenutku rekla da će potpisati potvrdu o šutnji pod uvjetom da joj plati.

“To bi značilo da kraja iznuđivanju ne bi bilo. Bila je nezadovoljna iznosima koje sam joj dao, a dolazila mi je čak i pred kuću te slala slike gdje se nalazi da bih je 3. ožujka prošle godine blokirao na Facebooku i zamolio da me više ne kontaktira. Dan kasnije mi je stigao SMS da neće dopustiti da se ženim. Primio sam s različitih brojeva na stotine poziva tijekom noći. Telefoni su zvonili ko ludi. Bilo je to neopisivo maltretiranje”, kazao je.

Poprskao ju sprejem kada mu je došla pred kuću

Dodao je da mu se posve “smračilo” kada mu je 18. ožujka došla pred kuću pa ju je tog puta poprskao sprejem. No, kako piše Jutarnji list, kada mu je okrivljena postavljala pitanja na površinu su izašli njihovi susreti u iznajmljenom apartmanu, zatim susret pod vedrim nebom u mjestu u kojem ona živi te okolnosti njihova prvog susreta u njegovu uredu.

Svjedočila je i majka okrivljene rekavši da ih je odvjetnik A.B. posjetio jedne zimske večeri u predbožićno vrijeme, i to prilično kasno.

“Kći mi je rekla da je s tim čovjekom u vezi oko godinu i pol. Trubio je pred kućom. Pa kakvo je to ponašanje. Što nije došao po danu kao pravi čovjek?! Pod rukom je nosio neki papir. Rekao mi je da ima problema s mojom kćeri. Prvi put sam ga vidjela. Načula sam razgovor njega i Marine u kojem mu moja kći govori: ‘Ti si trčao za mnom, a ne ja za tobom’. Donio joj je 2000 kuna i tražio da potpiše neki papir da ništa ne kaže njegovoj djevojci. Ona to nije prihvatila te su se razišli. Kasnije mi je ispričala da joj je on u Zagrebu trgao torbicu, uzeo mobitel i brisao iz njega stvari. Te da joj je dolazio na more jer da bez nje ne može”, ispričala je majka okrivljene.