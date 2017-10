‘FALA TI NA SVEMU, SVAKA TI ČAST. SADA ĆU SE RAZNIJETI’: Novi detalji dramatičnih pregovora sa samoubojicom u Splitu

U utorak uvečer na splitskoj plaži Kaštelet odigravala se tragična životna drama koja je, nažalost, završila smrću 54-godišnjeg pomorca T.K.-a.

On je nakon dvostanog uvjeravanja pregovarača specijalne policije oko 19.40 aktivirao dvije ručne bombe i počinio samoubojstvo.

Jedini kojem je u tim trenucima vjerovao

Dva sata ranije T.K. je nazvao policiju, predstavio se, rekao gdje je i što namjerava učiniti. Nazvao ih je zatraživši da evakuiraju sve ljude u blizini kako nikoga ne bi poveo u smrt sa sobom. Dok je trajala drama na splitskom Kašteletu, a i nakon što si je muškarac – pokazalo se očajan i ogorčen – oduzeo život, javnosti isprva nije bio poznat motiv njegovog krajnjeg čina.



Danas je, pak, javnost doznala da je njegova malodobna kći prije osam godina bila žrtva spolnog zlostavljanja koje je počinio njihov bliski obiteljski prijatelj. Iako je nesretni otac prijavio silovanje i podnio prijavu Županijskom državnom odvjetništvu, nikakva kaznena prijava nije bila podignuta jer, navodno, nije bila dokazana upotreba sile nad djevojčicom.

Također, javnost nije znala da je tijekom sinoćnje drame, uz policijske pregovarače, muškarca od samoubojstva pokušao odvratiti i novinar Slobodne Dalmacije, navodno jedina osoba kojoj je nesretnik u tim trenucima vjerovao budući da je jedini ustrajno i opširno pisao o onome što je muškarca zadesilo, morilo i na koncu umorilo.

“Jeben ti državu, ovo je sve od ku…a”

Dok su ga policajci bezuspješno pokušavali uvjeriti da odustane od najavljenog suicida, u jednom trenutku uočili su da razgovara na mobitel i da je postao mirniji.

Slobodna Dalmacija prenijela je iz prve ruke dio tog razgovora.

“S kim razgovarate”, upitao je policajac muškarca s bombama.

“S mojim prijateljem novinarom”, odgovorio je ovaj.

Nakon toga su policajci pozvali novinara da dođe na lice mjesta i razgovara s očajnikom.

“Pa, prijatelju, šta radiš, aj se smiri. Bit će sve u redu. Pisat ćemo predstavke, napisat ćemo šta triba, samo ostavi te bombe. Nikome nisi naudija, neće ti policija ništa. Šta meni i ikome znači da se ti ubiješ? Pobjeda će biti ako ti i ja odemo na piće, a za sve ostalo ćemo lako”, kazao mu je novinar.

“Znaš koliko te cijenim, koliko si za mene napravija, bojin se da će me ubiti”, uzvratio je nesretnik.

“Neće nitko, to su dobri momci, neće ti nitko nauditi. Aj, prijatelju moj, doli na mul, baci ta govna u more, pa da to riješimo…”, uvjeravao ga je novinar.

“Ja vas poštujem i ja sam hrvatski branitelj, neću nikome od vas nauditi. Nikome ne želim nauditi. Jeben ti državu, ovo je sve od ku…a”, vikao je čovjek koji je odbio mogućnost da na plažu dođe itko od članova njegove obitelji.

Posljednje riječi očajnog čovjeka

Rasplet ove drame uistinu je bio potresan. Muškarac s bombama sjeo je ponovno u svoj automobil i mobitelom ponovno nazvao novinara Slobodne Dalmacije.

“Evo, sija san u auto, zapalija san španjulet”, kazao je.

“Kako si zapalija, kad imaš bombe u rukama”, upitao ga je novinar.

Odgovor koji je uslijedio ujedno je bio posljednje što je čuo od očajnog čovjeka.

“Aj, fala ti na svemu, svaka ti čast. Sad ću se raznijeti u autu.”

