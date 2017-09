EKSKLUZIVNO: Pročitajte presudu o kojoj je na presici govorio Mamić, zbog otkaza bivšem treneru Dinamo ostaje bez više od 2 milijuna kuna

Net.hr je došao do originala presude što ju je donio Vrhovni sud RH u postupku u kojem je bivši trener Dinama Osvaldo Ardiles tužio klub iz Maksimirske tražeći isplatu duga nakon što mu je jednostrano raskinut ugovor. Sada mu Dinamo mora platiti 125 tisuća dolara s kamatama i 77.361 kunu sudskih troškova.

Osvaldo Ardiles, bivši argentinski reprezentativac, Dinamo je vodio od lipnja do listopada 1999. godine. Dinamo, koji se u to vrijeme još zvao Croatia, osvojio je tada hrvatsko prvenstvo i igrao u skupini Lige prvaka, no dalje nije prošao.

Što je Ardiles potpisao s klubom iz Maksimira

Zbog toga je tadašnja uprava na čelu sa Zlatkom Canjugom otkazala ugovor u to vrijeme najskupljem treneru u Maksimirskoj. U tri i pol godine predsjedničkog mandata, Canjuga je na popisu svrgnutih trenera imao čak šest imena: Otta Barića, Marijana Vlaka, Zlatka Kranjčara, Velimira Zajeca, Iliju Lončarevića i Osvalda Ardilesa. Zbog otkaza Ardilesu Dinamo sada ostaje bez 300 tisuća eura što je potvrdio Zdravko Mamić na konferenciji za novinare u srijedu.

Naime, Argentinac je tražio obrazloženje uprave za jednostrani raskid ugovora koji je bio sklopljen na rok od dvije godine.



“Ugovorom sam se obvezao učiniti sve moguće, u skladu sa standardima struke, kako bih postigao vrhunske sportske rezultate u nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Prioritet je bio ulazak u Ligu prvaka”, objašnjavao je tijekom sudskog procesa Ardiles koji je tražio da mu Dinamo plati izgubljenu dobit.

Međutim, 29. listopada 1999. ugovor mu je otkazan, a dva i pol mjeseca kasnije dobio je i obrazloženje prema kojem je to učinjeno, jer nije bio uspješan i jer nije, unatoč povoljnim okolnostima, uspio uvesti klub u drugi krug Lige prvaka.

Adriles: Bili smo prvaci i ušli smo u Ligu prvaka

“Ugovor mi je raskinut u trenutku kada smo na ljestvici bili prvi, bez izgubljene utakmice, u nacionalnom kupu prošli smo u drugi krug natjecanja, a momčad je ušla i u Ligu prvaka”, podsjeća Ardiles.

Zato mu još 2010. godine Općinski građanski sud u Zagrebu prihvaća tužbu i dosuđuje naknadu za izgubljenu dobit. Utvrđeno je, naime, da je trener svoje obveze iz ugovora izvršio, dok uprava Dinama nije dokazala čime je skrivio jednostrani otkaz ugovora.

No, Županijski sud u Zagrebu 2012. godine donosi potpuno drukčiju presudu. Zaključuje kako je uprava Dinama, prema ugovoru s Ardilesom, imala pravo na procjenu uspješnosti rada trenera.

Uprava NK Croatije s pravom je bila razočarana

“To što je klub ušao u Ligu prvaka ne može se smatrati ostvarenjem konačnog cilja iz ugovora. Dinamo je, naime, iskoristio svoje ugovoreno autonomno pravo na ocjenu sportskih aktivnosti i rezultata”, navedeno je u drugostupanjskoj presudi kojom je ona prva, što je bila donijeta u korist bivšeg trenera, poništena.

Iako se činilo da je bivši trener izgubio spor, jer je drugostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu bila i pravomoćna, on je podnio zahtjev za reviziju o kojem je odlučivao Vrhovni sud RH.

Taj sud je, analizirajući sve članke ugovora između tadašnje Croatije i argentinskog trenera, došao do istog zaključka kao i Općinski građanski sud u Zagrebu.

Dinamo plaća dugove Croatije, i to s kamatama

“Pravo na raskid ugovora Croatia bi imala da Ardiles nije ispunio ugovorene obveze. Ali on ih je ispunio, kako je to pravilno i zaključio prvostupanjski sud. Dakle, s jedne strane imamo činjenicu da je Ardiles izvršio svoje trenerske obveze, a s druge strane raskid ugovora bez obrazloženja koje to rezultate klub nije postigao i što se od njega zapravo očekivalo”, analiziraju vrhovni suci.

Doduše, iz uprave NK Croatia u siječnju 2000. uputili su Ardilesovu agentu pojašnjenje raskida ugovora istaknuvši kako nije momčad odveo u drugi krug Lige prvaka. Međutim, to, prema stavu Vrhovnog suda RH, uopće nije bilo pravno relevantno, jer je u Ardilesovu ugovoru među ciljevima bio naveden samo ulazak u Ligu prvaka, a ne i u njen drugi krug.

To što je ugovorio, Ardiles je i ostvario. I zato mu Dinamo sad plaća cijeli iznos koji je tražio. S kamatama koje teku od vremena kada mu plaće nisu isplaćene.