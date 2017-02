DRVENE LJESTVE KOBNE ZA HRVATSKOG ZAŠTITARA NA ŠRI LANKI? Poginuo čineći najriskantniju radnju na brodu

Istraga će utvrditi je li hrvatski zaštitar na Šri Lanki poginuo čineći najopasniju radnju na broDu i je li kapetan učinio sve kako bi mu omogućio njeno najsigurnije izvođenje.

Istraga u Šri Lanki još nije završila, no zaštitar iz Hrvatske koji je ondje poginuo prelazeći s broda na brod navodno je umro čineći najriskantniju radnju na brodu. S broda na peljarsko vozilo spuštao se bočnim drvenim ljetvama i pritom pao i poginuo.

TRAGEDIJA NA ŠRI LANKI: U padu s broda poginuo 48-godišnji Hrvat!

Ta operacija izvodi se kada je brod pun, a glavna paluba bliža morskoj površini, ali i kada je prazan, pa se pomagalo koristi u kombinaciji s fiksnim bočnim ljestvama što je još opasnije. Brod tada plovi smanjenom brzinom kako bi ga mogla pratiti “pilotina”, a idealna je između osam i 10 čvorova.



Najvažnije je da zapovjednik tijekom te radnje brod usmjeri na pravac koji će osigurati zavjetrinu na onom boku gdje se obavlja ukrcaj ili iskrcaj osoba na otvorenome moru. No, zapovjednici tome nisu skloni jer tada riskiraju sudar drugim manjim vozilima, posebice ako su blizu luke kao što je to ovaj bio. Također postoji mogućnost od pucanja konopa zbog neodržavanja.

Važno je i da pri operaciji spuštanja ili penjanja preko takozvane “bušajine” zaustaviti pogonski vijak (propeler) kako bi se otklonila opasnost da osoba, ako i padne u more, njime ne bude zahvaćena. Zapovjednik tada mora biti na palubnom krilu, tzv. lastavici, kako bi nadgledao zbivanja. Na licu mjesta mora biti časnik palube koji je u stalnoj komunikaciji s kapetanom, ali i s časnikom na zapovjednome mostu kako bi brod zadržao plovidbeni kurs. No, zapovjednici to nekada ne rade, naročito ako su vremenske prilike nepovoljne.