DRSKOM LAŽI OLAKŠAO DEMENTNU STARICU ZA 40.000 KUNA: Nokti njene nećakinje odigrat će ključnu ulogu u istrazi

U zadnji tren u kuću je uletjela nećakinja lakovjerne starice.

Dementna starica (73) iz Slimena ostala je bez 40 tisuća kuna nakon što ju je na nevjerojatno drzak način obradio 54-godišnji Ibrahim M., iz Sesveta, već poznat po sličnim nedjelima.

Prevarant je starici koja sama živi jednokatnici ponudio prodati masažer za leđa, a kad je starica donijela 1500 kuna, on njezin novac nije odmah uzeo, već joj je kazao kako novac koji mu je dala više ne vrijedi i nije u optjecaju te da će on doći sutra kako bi joj i preostali novac promijenio u banci te nakon toga vratio. Staricu je uporno uvjeravao kako novac koji drži u kući ne vrijedi ništa te da joj on čini uslugu time što će joj ga promijeniti.

Nećakinja starica mu osujetila planove

On se na blagdan Sv. Nikole doista pojavio na kućnom pragu vremešne gospođe, a svoj je automobil parkirao podalje od njezine kuće. Plan mu je osujetila staričina nećakinja koja je vidjela automobil te primijetila upaljena svjetla na katu kuće i nepoznatog muškarca koji razgovara s njezinom tetom. Tad je krenula prema kući i otvorila vrata, a prevarant se hitro spustio niz stube s ukradenim novcem.



Odgurnuo je nećakinju i dao se u bijeg, no ona ga je ipak uspjela noktima ogrebati po vratu. Nakon četiri dana policija je uhitila lopova u jednom kafiću u Podstrani dok je ispijao piće.

Ne zna se gdje je novac

Krađu nije negirao, no priznao je da je uzeo samo 1500 kuna za masažer, a ne i cjelokupni iznos od 40-ak tisuća kuna.

Iz njega je izuzet DNK i još neki tragovi pa će za obradu biti vrlo bitno koliko ga je staričina nećakinja zagrebala po vratu i što je pod njezinim noktima ostalo, piše Slobodna Dalmacija. 54-godišnjaku je određen jednomjesečni istražni zatvor. Policija ukradeni novac još nije pronašla.