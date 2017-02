DRAMA U ZAGREBAČKOM SALONU ZA MASAŽU: ‘Ležala sam u gaćicama i osjetila sam da me nešto dodirnulo po guzi’

Medicinski maser Victor A. ponovno se našao na optuženičkoj klupi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu jer je viši sud ukinuo prvostupanjsku presudu prema kojoj je za bludničenje nad, tada 28-godišnjom klijenticom u salonu za masažu u novozagrebačkom naselju Utrina nepravomoćno osuđen na četiri mjeseca zatvora s četverogodišnjim rokom kušnje, piše Jutarnji list.

28-godišnjakinja tvrdi da je ležeći u gaćicama na stolu za masažu osjetila njegov spolni organ u erekciji, a potom ga i vidjela. 67-godišnji maser, rođeni Sudanac, negira krivnju tvrdeći da erekciju ne može postići, da klijenticu zbog svoje visine te visine i širine stola nije mogao dodirnuti organom, ali i da ima bruh za koji njegovi pacijenti znaju, a zbog čega nosi pojas.

Nedovoljno čvrsti dokazi

Maser je u uloženoj žalbi na nepravomoćni pravorijek negodovao što je sud poklonio vjeru kontradiktornom iskazu oštećene koja je kazala da je ‘odmah izletjela iz salona, a on joj je izdao račun koji je platila, da je zakazao novi termin masaže, da nije mogla opisati njegovo spolovilo iako je rekla da ga je dobro vidjela i zapamtila’, piše Jutarnji list.

Ujedno, maseru je sporno i što tijekom postupka sud nije razjasnio kako je svojim spolovilom mogao dodirnuti oštećenu po stražnjici bez da je uspoređena njegova visina u odnosnu na visinu i širinu stola za masažu.



‘Pacijenti znaju da mi zna iskočiti kila’

Iako je utvrđeno da Victor A. ima zdravstvene probleme s bruhom, drugostupanjski sud smatra da se mora provesti medicinsko vještačenje ne bi li se utvrdilo je li i kako specijalni pojas za herniju koju maser nosi blizu spolovila, mogao imati utjecaja na dojam odnosno je li klijentica pojas mogla “zamijeniti” spolovilom u erekciji.

‘Masiram preko 25 godina, pacijenti mi dolaze na preporuku. Sporna masaža trajala je 30 minuta, a klijentica je kod mene na masažu došla zbog bolova u leđima i to ukupno četiri puta. Legla je na stol potrbuške. Leđa sam joj namazao specijalnim uljem. Po završetku masaže sam joj obrisao leđa. Obukla se i otišla. U stanu je cijelo vrijeme gorjelo svjetlo. Bila je zadovoljna i naručila se za novu masažu. Bolujem od hernije pa mi u predjelu prepona zna iskočiti kila, a pogotovo tijekom masaža pa je rukom vratim jer je posao fizički naporan. Tako je bilo i tijekom te masaže. No, hlače nisam skidao. Za taj problem znaju svi pacijenti i nikome to nije neobično kad napravim’, kazao je optuženik.

Druga strana priče

Priča njegove klijentice tog 15. rujna 2014. godine znatno se razlikuje.

‘Došla sam oko 20 sati. Na stolu sam ležala potrbuške u gaćicama. Pri kraju masaže osjetila sam da me nešto dodirnulo po stražnjici. Nije to bio dodir ruke. Kroz glavu mi je prošlo da je to možda njegov spolni organ. Okrenula sam se i vidjela spolovilo u erekciji van hlača. Istog trena ga je počeo spremati. Od šoka sam odskočila sa stola i odletjela na drugu stranu sobe gdje su bile moje stvari. Victor mi je prišao da mi obriše leđa. Uzrujano sam odbrusila da ne treba pa mi je rekao ‘Oprosti, malo sam se zanio. Neće se više ponoviti’. Izjurila sam plačući. Ispričala sam sve to svom dečku i otišla na policiju. Znam da je Victor rekao da će u listopadu te godine operirati bruh, ali ja sam sigurna da me dodirnuo svojim spolovilom, a ne bruhom. Za prethodne tri masaže znao je ponekad zastati i uhvatiti se preko odjeće za bruh, no tada je pravio grimasu na licu od boli, a potom me dalje nastavio masirati’, prisjetila se žrtva utrinskog masera koja, kako je napomenula, sporni bruh nikada nije vidjela niti joj je govorio da nosi steznik, piše Jutarnji list.