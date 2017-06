DRAMA U PULSKOJ UVALI: Iz mora izvukli dječaka i njegovog oca, kojeg su oživljavali preko pola sata

Centar 112 je dobio u četvrtak u 12.18 sati dojavu da je dvoje ljudi palo u more u Gortanovoj ulici u Puli, te kako postoji opasnost da će ih valovi razbiti o stijene.

Kako javlja Regional Express, u more su pali muškarac i njegov 12-godišnji sin te da su obojicu izvukli na obalu. Otac je nakon brze i dugotrajne intervencije Hitne medicinske pomoći ipak spašen. Nakon uspješne reanimacije koja je potrajala preko 30 minuta utopljenik je vozilom hitno transportiran u Opću bolnicu Pula.

Riječ je o stranim državljanima iz Srbije, dječaku od oko 12 godina i njegovom ocu u tridesetim godima.

Kako doznaje Regional Express, do nesreće je došlo kad je dječak unatoč nepogodnim uvjetima za kupanje skočio u more, a reagirao je njegov otac kad je vidio da malog more valja i da se napio vode. Dječak je u nekoliko navrata pokušao izaći iz mora ali nije uspjevao, nakon čega je u more skočio otac koji je uspio izvuči dijete.



Međutim zbog nepovoljnih uvjeta koji su valdali na popularnom pulskom kupalištu i zbog ogromnih valova otac nije uspio izaći iz mora.