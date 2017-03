DRAMA U KAŠTEL NOVOM: Policija provalila vrata i uhitila muškarca (58) koji je izbo 72-godišnjeg susjeda

Muškarca (72) koji je u srijedu oko 8,40 sati uboden oštrim predmetom, najvjerojatnije nožem, u Kaštel Novom kod Splita, pri čemu je zadobio teške i po život opasne ozljede, na operacijskom je stolu splitskog KBC- a, a njegova napadača, 58-godišnjeg susjeda, uhitila je policija.

Napadu je prethodila svađa između njih dvojice, da bi 58-godišnjak oštrim predmetom u trbuh ubo 72-godišnjaka te se potom zaključao u svoju kuću. Po dolasku na mjesto događaja, policija je napadača pokušala uvjeriti da se preda, no kako je on to odbijao, policajci su provali vrata njegove kuće i uhitili ga.

Odveden je u policijsku postaju na kriminalističko istraživanje, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku. Za to vrijeme liječnici splitske bolnice bore se za život 72-godišnjaka, koji je izgubio dosta krvi. Neslužbeno se doznaje kako su motiv napada loši međususjedski odnosi, te da je napadač osoba s psihičkim smetnjama. Policija je na mjestu događaja obavila očevid.