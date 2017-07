DOZNALI SMO KOJI ĆE SUDAC ODLUČIVATI O DRUGOJ OPTUŽNICI PROTIV ZDRAVKA MAMIĆA: Donio je već jednu iznimno strogu odluku

O osnovanosti optužnice protiv Zdravka Mamića i suoptuženih za izvlačenje još 144 milijuna kuna iz Dinama preko fiktivnih usluga za transfere igrača i nepostojećih dugovanja igračima odlučivat će osječki sudac Zvonko Vekić.

Potvrđeno nam je to na Županijskom sudu u Osijeku pred kojim je prošli tjedan USKOK podigao novu optužnicu protiv bivšeg čelnog čovjeka Dinama, njegovog brata Zorana i sina Marija Mamića, bivšeg direktora Dinama Damira Vrbanovića, te Nikkya Antonija Vuksana, Igora Krote i Sandra Stipančića. USKOK sumnja da je ova skupina, s Mamićem na čelu, od prosinca 2004. do prosinca 2015. novac iz Dinama izvlačila preko off shore tvrtki registriranih u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Svetom Vincentu i Grenadinima, Belizeu, Hong Kongu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Cipru, Gibraltaru, Sejšelima. Na čelu tih tvrtki kao vlasnici ili voditelji poslovanja bili su Mario Mamić, Vuksan, Vrbanović, Krota i Stipančić, dok je Zdravko Mamić dogovarao sklapanje ugovora između Dinama i tih firmi.

Veza Mamića i zagrebačkih sudaca

I ova je optužnica podignuta pred Županijskim sudom u Osijeku, budući da još uvijek postoji povezanost Mamića s nekolicinom zagrebačkih sudaca, što preko prijateljskih veza što kroz arbitražni sud Hrvatskog nogometnog saveza.

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV ZDRAVKA MAMIĆA: USKOK detaljno opisao kako su iz Dinama izvukli čak 144 milijuna kuna



Automatskom dodjelom, spis koji je, kako doznajemo, sada već ispunio cijelu jednu sudnicu osječkog suda, dodijeljen je sucu Vekiću.

Riječ je o uskočkom sucu koji, prema informacijama iz osječkih pravosudnih krudova, ima značajne šanse postati i predsjednik Županijskog suda u Osijeku, tim više što je neko vrijeme, tijekom 2012. godine po nalogu tadašnjeg ministra pravosuđa Orsata Miljenića obnašao privremeno tu dužnost.

Kome je sve sudio sudac Vekić?

Sudac Vekić vodio je već niz velikih procesa, a osim zbog korupcije, sudio je i okrivljenima za ratni zločin. Presudio je Vladimiru Milankoviću, ratnom zapovjedniku policijskih snaga na Baniji za ratni zločin počinjen tijekom 1991. i 1992. godine, osudio je i kontroverznog požeškog poduzetnika Vladi Zeca u aferi Kamen Ingrad, a poznat je i po do sada najvišoj kazni ikad izrečenoj jednom pedofilu. Naime, još 2008. godine Vekić je oca koji je seksualno zlostavljao svoju kćer osudio na 27 godina zatvora. Kasnije je Vrhovni sud tu njegovu presudu smanjio i monstruoznom ocu izrekao 22 godine zatvorske kazne.

MAMIĆ POBJESNIO NAKON ŠTO JE I MODRIĆEVA PUNICA PROMIJENILA ISKAZ, LJUTIT IZJURIO IZ SUDNICE: ‘Ovo je zastrašujuće!’

Pred sudskim vijećem suca Vekića 2012. godine bio je i nevjerojatan slučaj u kojem se na kraju ispostavilo da je optuženik u stvari žrtva krađe identiteta. Na teret mu je USKOK stavljao šverc 26 kilograma herioina iz Makedonije u Italiju preko graničnog prelaza Bajakovo. Međutim, tijekom postupka ispostavilo se da je okrivljenikova putovnica bila krivotvorena.

Znaju ga kao strogog suca

“Moram reći da sam malo bio iznenađen kad sam utvrdio da on nema nikakve veze sa švercom droge i da nije taj koga smo bili osudili. U 20 godina svoje sudske prakse nikad nisam imao ovakav slučaj krađe identiteta”, rekao je tada za 24 sata sudac Vekić.

Vekić u lokalnim pravosudnim krugovima slovi kao relativno strog sudac. Sada ima rok od dva mjeseca da sazove optužno vijeće na kojem će biti odlučivano je li osnovano ono što u optužnici protiv Mamića piše i može li sudski postupak započeti. Mamić i ostali na sjednici optužnog vijeća ne moraju se pojaviti.